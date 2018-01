Match des étoiles: LeBron retrouve Kyrie; DeRozan avec Curry

La grande vedette des Cavaliers de Cleveland, LeBron James, a sélectionné son ancien coéquipier Kyrie Irving, maintenant avec les Celtics de Boston, en prévision du match des étoiles qui aura lieu le 18 février à Los Angeles.

Seul joueur des Raptors de Toronto invité, DeMar DeRozan a été sélectionné par Stephen Curry. Pour la première fois de l'histoire de cette confrontation des étoiles, les deux joueurs ayant reçu le plus de votes avaient le droit de composer leur équipe librement, sans tenir compte de l'appartenance des joueurs à la conférence Est ou Ouest.

Le meilleur marqueur de la NBA, James Harden, a également atterrit dans l'équipe de la vedette des Warriors de Golden State, Stephen Curry.

«King James» a inclu dans son cinq majeur en choisissant Irving, parti l'été dernier à la surprise générale à Boston pour ne plus être dans l'ombre de la vedette des «Cavs», deux joueurs de La Nouvelle-Orléans, DeMarcus Cousins et Anthony Davis, ainsi que Kevin Durant de Golden State.

De son côté, Curry a opté pour deux des nouveaux phénomènes de la NBA, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) et Joel Embiid (Philadelphie), en plus de DeRozan (Toronto) et Harden (Houston).

James qui est devenu cette semaine le septième joueur de l'histoire à marquer 30 000 points, a choisi en premier en raison de son nombre supérieur de votes, mais n'a pas révélé quel joueur a été son premier choix.

Le processus de sélection n'a pas été retransmis à la télévision, afin de ménager la susceptibilité des joueurs.

Parmi les remplaçants, Russell Westbrook, meilleur joueur de la saison dernière, évoluera dans l'équipe LeBron James, tandis que Curry sera épaulé par deux coéquipiers de Golden State, Klay Thompson et Draymond Green.

Équipe LeBron

LeBron James (Cleveland), DeMarcus Cousins (La Nouvelle-Orléans), Anthony Davis (La Nouvelle-Orléans), Kevin Durant (Golden State), Kyrie Irving (Boston)

Remplaçants: LaMarcus Aldridge (San Antonio), Bradley Beal (Washington), Kevin Love (Cleveland), Victor Oladipo (Indiana), Kristaps Porzingis (New York), John Wall (Washington), Russell Westbrook (Oklahoma City)

Équipe Stephen

Stephen Curry (Golden State), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), DeMar DeRozan (Toronto), Joel Embiid (Philadelphie), James Harden (Houston)

Remplaçants: Jimmy Butler (Minnesota), Draymond Green (Golden State), Al Horford (Boston), Damian Lillard (Portland), Kyle Lowry (Toronto), Klay Thompson (Golden State), Karl-Anthony Towns (Minnesota)