L’Océanic retrouve quelques-uns de ses piliers

L’Océanic de Rimouski comptera sur du renfort dans son alignement pour la visite des Cataractes de Shawinigan vendredi soir au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Infligé par une nouvelle vague de blessures, le directeur-gérant et entraîneur-chef Serge Beausoleil retrouvera Chase Stewart à la ligne bleue ainsi que les attaquants Denis Mikhnin et Nathan Ouellet.

Jimmy Lemay devrait toutefois rater la fin de semaine d’activités de son équipe. Le gardien auxiliaire de l’Océanic a pris le chemin de l’infirmerie cette semaine lors d’un entraînement.

Beausoleil fera confiance à William Grimard pour seconder à Colten Ellis. Le choix de sixième ronde de Rimouski lors du dernier repêchage a remporté 11 de ses 19 départs en saison régulière dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Le portier des Estacades de Trois-Rivières affiche une moyenne de buts alloués de 2,59, un taux d’efficacité de ,900 et deux blanchissages.

Au plus fort de la course pour l’obtention du trophée Jean-Rougeau, les Bas-Laurentiens ne comptent que quatre points de retard sur le meneur actuel au classement général dans la LHJMQ, l’Armada de Blainville-Boisbriand. La troupe de Joël Bouchard détient toutefois deux parties en mains sur leurs plus proches poursuivants.

L’Océanic doit aussi surveiller dans son rétroviseur ses adversaires de la section Est. Les Remparts et les Tigres cumulent des reculs de huit et neuf points sur Rimouski avec encore une vingtaine de matchs à disputer.