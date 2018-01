LNH 360 : Nylander joue les héros

* Nylander, qui se retrouve au 2e rang des pointeurs chez les Leafs avec 10 buts et 24 mentions d’aide, est devenu le premier joueur de la franchise à marquer un but gagnant en prolongation sur un lancer de punition lors d’un match de saison régulière. 12 autres joueurs ont réussi pareil exploit dans l’histoire de la LNH. L’an dernier, deux joueurs l’ont fait: Andy Greene des Devils (11 novembre 2016 à Buffalo) et Ben Hutton des Canucks (le 17 novembre 2016 en Arizona).

* Le but de Nylander a été marqué à six secondes du début de la période de prolongation ce qui en fait le deuxième but le plus rapide lors d’un match de saison régulière en surtemps. Cinq autres joueurs ont également marqué aussi rapidement dans l'histoire. C'est le cas d'Andreas Anthanasiou des Red Wings qui a réalisé l'exploit le 3 janvier dernier face aux Sénateurs.