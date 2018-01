Les Falcons augmentent leurs revenus... en baissant les prix

Le propriétaire des Falcons d’Atlanta, Arthur Blank, a révélé jeudi que son organisation avait augmenté ses revenus au cours de la dernière saison même si elle avait considérablement réduit les prix dans les concessions alimentaires du Mercedes-Benz Stadium.

Le prix de la nourriture et des boissons au domicile des Falcons était 50 % moins élevé qu’en 2016, alors que l’équipe de la NFL occupait toujours le Georgia Dome. Pourtant, les revenus sur les produits alimentaires ont augmenté de 16 %.

«Il y a une grande valeur à s’assurer que vos partisans soient heureux, a indiqué Steve Cannon, le chef de la direction du groupe AMB, la compagnie d’Arthur Blank, au réseau ESPN. Nous nous sommes attaqués à un des plus grands irritants, et ç’a été payant.»

Avant l’ouverture de leur nouveau stade, le groupe AMB avait annoncé leurs prix. Un visiteur au Mercedes-Benz Stadium allait payer 2 $ pour de la boisson gazeuse à volonté, une bouteille d’eau, un hot dog ou un bretzel. Pour 3 $, il était possible d’acheter une portion de frites, une pointe de pizza ou des nachos avec du fromage. Tous ces prix incluaient la taxe de vente.

Le nouveau stade compte également 65 % plus de points de vente que l’ancien et 1264 fût de bière de plus, pour réduire l’attente.

Blank espère que ses collègues propriétaires d’équipe sportives suivront son exemple. «Nous sommes un livre ouvert. Nous serons heureux de montrer à tout le monde comment nous nous y sommes pris», a dit Cannon.