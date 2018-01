José Mourinho prolonge son contrat avec Manchester United

L'entraîneur José Mourinho a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2020, avec une année supplémentaire en option, a annoncé jeudi le club anglais.

«Je veux dire un grand merci aux propriétaires (du club) et à M. (Ed) Woodward (vice-président d'United) pour avoir reconnu mon travail acharné et mon dévouement. Je suis heureux de bénéficier de leur confiance et de savoir que je reste, pour eux, l'entraîneur idoine pour continuer de mener

cette équipe dans un proche avenir», a réagi le technicien portugais, 54 ans, dont le contrat initial arrivait à échéance à l'été 2019.

«Je suis très honoré et fier d'être le manager de Manchester United», a ajouté Mourinho, arrivé aux commandes en 2016 pour succéder au Néerlandais Louis Van Gaal.

Sa mission? Faire remonter les «Red Devils» au sommet, après l'échec de son prédécesseur qui n'avait rapporté qu'une Coupe d'Angleterre (2016) en deux ans.

Dès sa première saison sur le banc mancunien, il a guidé le club vers un doublé Coupe de la Ligue/Europa League, sans compter le Community Shield, autant de trophées qui ont compensé une sixième place décevante à l'issue du Championnat. Mais la victoire en C3 a permis aux Red Devils de disputer cette saison la Ligue des champions.

Cette saison, ManU figure en deuxième position au classement de la Premier League et compte 12 points de retard sur son grand rival Manchester City, à 14 journées du terme.

S'il est toujours en course en Coupe d'Angleterre et en Ligue des champions, United a subi une déconvenue en Coupe de la Ligue, éliminé dès les quarts de finale par Bristol City, une équipe de deuxième division.

Woodward estime néanmoins que l'ancien entraîneur de Chelsea, du Real Madrid, de Porto et de l'Inter Milan a effectué du bon travail à Old Trafford.

«Son rendement et son professionnalisme sont exceptionnels et il a toujours adhéré à l'idée de faire éclore des jeunes joueurs dans l'équipe», a souligné le vice-président de ManU.

La prolongation de contrat de Mourinho intervient trois jours après l'annonce du recrutement de l'attaquant chilien d'Arsenal Alexis Sanchez, l'autre gros dossier que les dirigeants mancuniens voulaient finaliser durant l'hiver.