Jean-Gabriel Pageau revient au jeu

Les Sénateurs d’Ottawa pourront compter sur l’attaquant Jean-Gabriel Pageau à l’occasion de leur match de jeudi contre les Bruins de Boston.

Le natif de la capitale fédérale a raté les quatre derniers affrontements des siens en raison d’une blessure au haut du corps. N’ayant pas joué depuis le 10 janvier face aux Maple Leafs de Toronto, il a inscrit six buts et neuf mentions d’aide pour 15 points en 42 rencontres, affichant un différentiel de -7. Pageau a aussi totalisé 22 minutes au cachot et décoché 69 tirs.

Ottawa misera par ailleurs sur le gardien Mike Condon pour tenter de freiner une séquence de quatre défaites.