Elizabeth Hosking aux Jeux olympiques à 16 ans!

La Québécoise Elizabeth Hosking sera la plus jeune athlète de la délégation canadienne à Pyeongchang.

Depuis quelques jours, elle se pince régulièrement pour savoir si elle ne rêve pas éveillée. À 16 ans seulement, la planchiste québécoise, évoluant dans les épreuves de la demi-lune, a reçu la confirmation qu’elle participera aux Jeux de PyeongChang le mois prochain.

Non seulement elle sera la plus jeune représentante canadienne de sa discipline, mais de toute la délégation de l’unifolié qui se rendra en Corée du Sud. Le tout a été confirmé jeudi par Canada Snowboard par voie de communiqué.

Toutefois, la principale intéressée en a été informée lundi quand le Comité olympique canadien (COC) lui a envoyé un courriel lui annonçant qu’elle prendra part à ses premiers Jeux olympiques.

«J’étais un peu sous le choc et je ne le réalise toujours pas, a-t-elle souligné lors d’une entrevue exclusive avec le Journal de Montréal. Ça faisait une vingtaine de jours qu’on me disait que j’étais en bonne position pour me qualifier.»

«Par contre, je voulais recevoir ce courriel avant m’exciter. J’ai aussitôt appelé mes entraîneurs, tout en apprenant la nouvelle à mes parents.»

Pour Hosking, son voyage en Corée du Sud n’est pas une finalité. Loin de là.

«C’est un rêve qui se réalise, mais aussi le commencement d’une aventure, a-t-elle précisé. Depuis que je suis petite, je dis que je veux aller aux Jeux. C’est maintenant fait.»

«Par contre, je ne veux pas m’arrêter là. Je veux en faire une carrière.»

Cerise sur le sundae

Hosking est réaliste quant à ses objectifs pour sa course qui aura lieu au parc de neige Phoenix.

«Je vais me concentrer sur le fait de réaliser une bonne performance avant tout, a expliqué la planchiste. Je vais faire ma course du mieux que je peux. Si je parviens à me faufiler en finale, ce sera la cerise sur le sundae.»

Pour son entraîneur Brian Smith, il ne faut pas écarter cette possibilité trop rapidement.

«Elizabeth est une des filles qui a le plus d’amplitude et c’est une facette qui est très payante chez les juges, a-t-il précisé. Ça donne plus de points qu’un saut plus technique, mais qui a moins de hauteur.»

«Dans les 24 filles qui seront aux Jeux, elle est possiblement dans le top 10 à ce niveau.»

La compétition sera très féroce avec la présence de la triple médaillée olympique Kelly Clark et de l’actuelle meneuse au classement de la Coupe du monde, l’Américaine Chloe Kim.

«Quand j’étais petite, je voyais Kelly Clark et tous les autres pros à la télévision, a souligné Elizabeth Hosking. Je me rends compte que je vais être en lutte contre celles que je regardais.

«Je vais surtout vivre une expérience qui pourrait me servir dans les prochaines années. J’ai hâte de me retrouver au village des athlètes, de visiter et d’aller voir d’autres sports.»

Route parsemée d’embûches

Avant de savourer cette victoire qui ne compte pas dans aucun classement, Hosking a dû faire preuve de ténacité malgré son talent.

Tout d’abord, il faut comprendre la mécanique de Canada Snowboard. Cette fédération n’avait que trois postes disponibles sur le circuit de la Coupe du monde la saison dernière, celle où ses athlètes pouvaient se qualifier pour les Jeux de PyeongChang. Calynn Irwin, Katie Tsuyuki et Mercedes Nicoll étaient les élues.

Pendant ce temps, la Québécoise devait prendre son mal en patience et miser avant tout sur ceux de Pékin qui seront présentés en 2022. Toutefois, ses entraîneurs Brian Smith et Catherine Parent sentaient que leur protégée avait le potentiel pour brouiller les cartes.

En février dernier, lors d’une compétition en Californie, Smith a rencontré les dirigeants de la fédération canadienne pour tenter de les convaincre de donner une chance à sa jeune planchiste de se qualifier pour les Jeux olympiques. En plus de trouver les bons mots, il a vu celle-ci terminer sixième sur la piste à l’occasion d’une épreuve «nor-am».

Ce fut suffisant pour que Hosking soit en mesure de participer aux Championnats du monde de snowboard le mois suivant. L’athlète de 16 ans n’a pas raté pas son opportunité: elle finit 14e, le meilleur résultat canadien tous sexes confondus.

Le critère canadien pour avoir une chance de prendre part aux JO? Un top 20 à cet événement ou lors d’une coupe du monde. À ce moment, elle ne le savait pas, mais elle venait de gagner son laissez-passer pour sa compétition la plus importante en carrière. Un accomplissement que personne ne pourra lui enlever.

«Tout le monde me dit que ma vie va changer, a-t-elle dit. Je ne serai plus seulement Elizabeth la planchiste, mais aussi Elizabeth l’olympienne. C’est une chose que je vais toujours pouvoir dire.»

Une ado comme les autres

Habituellement, à ce stade-ci de l’année scolaire, une adolescente de 16 ans commence à magasiner sa robe pour son bal de finissants ou à penser au mot qu’elle écrira dans le journal des étudiants. Comme on doit s’en douter, Elizabeth Hosking n’est pas dans cet état d’esprit.

Toutefois, n’allez pas croire que la planchiste québécoise - qui sera la plus jeune athlète de la délégation canadienne à PyeongChang - met pour autant ses cours de côté. Loin de là. Dans les faits, elle adore se retrouver sur les bancs de la Polyvalente de Saint-Jérôme où elle complètera son cinquième secondaire en juin.

«Malgré ses compétitions et ses entraînements, Elizabeth possède une moyenne de 83%, a souligné son entraîneuse Catherine Parent qui est aussi directrice générale de l’Académie des Sommets Sportifs. On a un soutien incroyable de l’école et de la commission scolaire qui ont adapté son horaire pour lui procurer la flexibilité dont elle avait besoin.»

«Elizabeth tient à finir son secondaire à l’école et non à distance. Lorsqu’elle part en camp d’entraînement, elle s’assure d’avoir toute la matière nécessaire pour ne pas prendre du retard.»

Pour le reste, Hosking est une adolescente comme les autres avec quelques sautes d’humeur et un amour inconditionnel envers son téléphone cellulaire. Ce qui la rend spéciale aux yeux de ses entraîneurs, ce n’est pas ses résultats sur la piste.

«Toutes les étoiles doivent être alignées, a indiqué Brian Smith. La famille doit être présente, le programme doit être bon et l’athlète doit avoir une vie équilibrée. Comme entraîneur, tu n’as aucun contrôle sur ces éléments.»

«C’est en voyant qu’Elizabeth les avait tous qu’on a compris qu’elle pourrait aller loin.»

Fière ambassadrice

Malgré son âge, Hosking a les deux pieds bien ancrés au sol. Par exemple, depuis quelques années, elle est ambassadrice pour le Club des petits déjeuners.

«Il y en avait un à mon école primaire de Longueuil et ma mère y faisait du bénévolat, s’est rappelé l’athlète. Elle était là chaque matin et ça m’arrivait de lui donner un coup de pouce.»

«Je voyais à quel point ça pouvait faire une différence dans la vie de plusieurs jeunes. J’ai toujours eu tout ce que j’ai besoin, mais ce n’est pas tout le monde qui a la chance de bien déjeuner le matin. Tout le monde était égal et les enfants, qui étaient moins riches, ne se sentaient pas dévalorisés parce qu’ils recevaient un repas gratuit.»

Elle a un autocollant du club sur chacune de ses planches à neige. On peut parier qu’elle aura une petite pensée pour cet organisme lorsqu’elle sera sur la piste à PyeongChang.