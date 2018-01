Carolane Soucisse et Shane Firus médaillés d’argent

Le couple en danse formé de Carolane Soucisse et de Shane Firus a mis la main sur la médaille d’argent, jeudi, aux Championnats des quatre continents de patinage artistique ISU présentés à Taipei.

«Nous sommes sous le choc! L’objectif ici était une médaille et nous l’avons atteint. Je suis très fier et motivé pour la suite des choses», a fait savoir le Québécois d’adoption.

Le duo a obtenu 164,96 points pour ses deux programmes, un record personnel. Les Américains Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker (174,29) ont remporté la compétition, alors que les Japonais Kana Muramoto et Chris Reed (163,86) sont montés sur la troisième marche du podium.

«Nous sommes tellement contents. Nous avions de très bons adversaires, mais nous avons réussi!», a ajouté Soucisse, qui a vu les juges accorder une note de 99,85 à son couple pour la danse libre, également un record personnel.

Pour leur part, les Britanno-Colombiens Sarah Arnold et Thomas Williams (140,10) ainsi que Haley Sales et Nikolas Wamsteeker (139,48) ont conclu aux huitième et neuvième rangs du classement final, respectivement.

Du côté des hommes, le Japonais Shoma Uno mène après le programme court avec 100,49 points, devant le Chinois Jin Boyang (100,17) et le Japonais Keiji Tanaka (90,68).

L’Ontarien Nam Nguyen (84,09), le Montréalais Elladj Baldé (75,17) et le Britanno-Colombien Kevin Reynolds (74,65) sont dans l’ordre septième, 12e et 13e.

«Je suis super content, c’est le meilleur programme court que j’ai fait à cette compétition. J’étais calme et détendu. Je pense que j’ai vraiment connecté avec la foule. Les gens ont bien réagi aux émotions que j’ai véhiculées. Il y a quelques mois, je ne savais même pas si j’allais être ici», a dit Baldé, qui a subi une commotion cérébrale cet automne.

La compétition se poursuivra vendredi avec les programmes libres des couples et des femmes.