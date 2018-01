Carnet de notes : Miami, jour 2

Publié hier à 22h43

Mis à jourhier à 22h45

Laissez-moi vous dire une chose : je suis content de n’être qu’un journaliste à ce camp préparatoire.

Très tôt jeudi matin, les joueurs ont une fois de plus été réveillés pour une randonnée à vélo, avant de devoir effectuer une course d’endurance à intervalles... puis un entraînement complet en fin d’après-midi. La sieste entre le repas du midi et l’entraînement d’après-midi est un luxe pour les joueurs de l’Impact.

Aujourd’hui, mon reportage portait sur les gardiens. Evan Bush et les autres travaillent désormais avec Joël Bats, une sommité dans le monde des gardiens. Le reportage est disponible ci-dessus.

Voici les autres notes de la journée :