Canadiens: un dernier match avant la pause

Les Canadiens espèrent tomber en congé sur une note positive.

Les hommes de Claude Julien reçoivent les Hurricanes ce soir à Montréal, avant de profiter de quelques jours de congé à l’occasion de la pause du match des étoiles, présenté ce week-end à Tampa Bay et diffusé à TVA Sports.

Leur prochain affrontement n’est prévu que mardi face aux Blues à St. Louis.

À leur plus récent match, mardi, les Canadiens ont arrêté à 10 la série de succès de l’Avalanche grâce à une victoire de 4-2 à domicile. Ils sont donc en quête ce soir d’un deuxième gain de suite et d’un troisième en quatre rencontres.

Pour leur part, les Hurricanes se sont inclinés 3-1 devant les Penguins à Pittsburgh, mardi.

Le meilleur pointeur des Hurricanes, Sebastian Aho, a patiné mercredi, lui qui a raté les trois derniers matchs de l’équipe en raison d’une commotion cérébrale. Il n’affrontera cependant pas le Tricolore.

Les Hurricanes (21-19-8, 50 points) sont actuellement au plus fort de la course aux séries éliminatoires, à cinq points des Penguins (26-21-3, 55 points) et de la dernière place disponible.

De leur côté, les Canadiens (20-22-6, 46 points) accusent neuf points de retard sur les deux dernières équipes «repêchées», les Blue Jackets (26-19-3, 55 points) et les Penguins.