Au moins deux semaines d’absence pour James Reimer

Le gardien des Panthers de la Floride James Reimer ratera au moins les deux prochaines semaines d’activités en raison d’une blessure à l’aine subie pendant le match de mardi contre les Stars de Dallas.

C’est ce qu’a indiqué son entraîneur-chef Bob Boughner aux médias, mercredi.

Détenteur d’une fiche de 13-12-5, d’une moyenne de buts alloués de 3,04 et d’un taux d’efficacité de ,911 cette saison, Reimer a tenté d’effectuer un arrêt en allongeant sa jambe droite tôt dans la rencontre et a ressenti de la douleur. Il a retraité au vestiaire et la recrue Harri Sateri l’a remplacé devant le filet.

Par ailleurs, la formation floridienne doit également composer sans le Québécois Roberto Luongo, qui a manqué les 19 derniers affrontements des siens à cause d’un problème à l’aine. De plus, Samuel Montembeault, ancien porte-couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a été rappelé du club-école de Springfield, mardi.