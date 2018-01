Antony Auclair heureux de sa progression

Après trois rares semaines loin du football, Antony Auclair est à même de réaliser à quel point il a accompli au terme d’un long tourbillon de plusieurs mois qui l’a propulsé jusqu’à Tampa Bay, chez les Buccaneers. «Le mot qui résume ma saison, c’est la progression», a-t-il expliqué lors du bilan de sa première saison dans la NFL.

L’ailier rapproché et ancien du Rouge et Or était de retour pour une première fois au PEPS de l’Université Laval. À pareille date l’an passé, il se faisait remarquer par les recruteurs au East-West Shrine Game, en Floride. Deux mois plus tard, 17 équipes de la NFL l’épiaient lors de son «Pro Day» au PEPS, avant qu’il se rende aux quatre coins de la ligue pour passer des entrevues.

Tout de suite après le repêchage, il s’entendait à titre de joueur autonome avec les Buccaneers. Il a fait sa place avec eux au camp d’entraînement avant d’enfiler l’uniforme lors de huit matchs cette saison, dont les sept derniers. Comme baptême de la NFL et de tout ce qui vient autour, Auclair a été servi.

«Ç’a été une longue et une grosse saison. J’ai été patient avec tout ça et les entraîneurs l’ont été avec moi aussi. C’était important. Vers la fin, c’était un autre monde, honnêtement. Tout était plus facile. Je me suis beaucoup amélioré tout au long de la saison», a constaté celui qui s’est réhabitué au froid québécois, après avoir négocié avec l’humidité de Tampa à l’entraînement.

Pas de complaisance

À l’issue du dernier match de la saison, le 31 décembre, Auclair a rencontré l’entraîneur des ailiers rapprochés, Ben Steele, afin de revenir sur ses premiers pas dans la grande ligue et préparer la prochaine saison.

«Ce n’était que du positif», a assuré le numéro 82. Il me dit de continuer comme ça et de bien m’entraîner pour continuer de progresser l’année prochaine.»

Au final, Auclair a évolué à l’offensive et au sein des unités spéciales dans plusieurs situations. Il a aussi capté ses deux premières passes, pour des gains de 25 verges.

«J’ai atteint mes objectifs, mais tu veux toujours en faire plus. Je n’ai jamais été satisfait», a-t-il résumé.

«C’est sûr que c’est encourageant, mais dans la NFL, il n’y a jamais rien de garanti. Il faut que je continue de travailler fort et que je m’améliore, parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver en arrière et tu dois être prêt à affronter la compétition», a ajouté celui qui espère capter de 10 à 15 passes l’an prochain, tout en développant sa constance dans toutes les phases de jeu.

Grand soulagement

Cette constance, Auclair aura l’opportunité de la développer dans la continuité. Au cœur d’une décevante campagne de cinq victoires et 11 défaites, les «Bucs» ont été la cible de nombreuses rumeurs de congédiement de l’entraîneur-chef Dirk Koetter.

Celles-ci ne se sont pas matérialisées et Auclair s’en réjouit. Trop souvent dans la NFL, un nouveau régime montre la porte à bien des joueurs issus du régime précédent et l’ailier rapproché ne souhaitait pas tout recommencer.

«C’est un énorme soulagement, a-t-il admis. On parle du gars qui m’a donné ma chance dans la NFL. Le livre de jeux reste là et je cadre bien avec ça. Pour moi, des changements importants dès ma deuxième année, ça aurait représenté un stress. Ce n’est pas juste pour moi, mais pour le reste des troupes. On l’a vu à notre dernier match : quand on a su qu’il restait, ç’a vraiment paru.»

Auclair reprend l’entraînement cette semaine et remettra le cap sur Tampa en avril, pour les premiers entraînements printaniers.