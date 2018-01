Alex Harvey : «La médaille olympique n'est plus une obsession»

«Ça l’était il y a quatre ans, mais la médaille olympique n’est plus une obsession.»

Et vlan! Pierre de Coubertin demanderait sans doute à Alex Harvey d’élaborer sur son aveu, mais il ne lui trouverait aucune volonté de déprécier l’événement planétaire qu’on appelle les Jeux olympiques de Pyeongchang.

«Pas la fin du monde»

Oui, le champion du monde de ski de fond croit posséder les meilleures chances de sa carrière pour accéder au seul podium qu’il n’a jamais fréquenté. Par contre, avec la collection de prix qu’il a accumulée dans les grands rendez-vous depuis le désastre canadien aux Jeux de Sotchi, la médaille olympique tant espérée ne déclenche pas le même sentiment d’urgence, cette fois-ci.

«C’est le gros but qui me reste à aller chercher dans ma carrière, mais si ça n’arrive pas, ce ne sera pas la fin du monde. J’ai vraiment l’intention que ça arrive, mais si je me faisais amputer les deux jambes demain, ma carrière serait quand même satisfaisante. C’est sûr que tu veux toujours faire mieux et ça fait quatre ans qu’on prépare les Jeux. C’est un objectif naturel, mais ce n’est pas "ça passe ou ça casse". Ce n’est pas ce qui aura défini ma carrière. Pour d’autres gens peut-être, mais pas pour moi», nous avouait posément l’athlète de 29 ans, mercredi à Livigno en Italie, entre sa sieste de l’après-midi et sa deuxième sortie sur la neige de la journée.

Confiance élevée

Quelques jours auprès de l’équipe canadienne permettent de mesurer le niveau élevé de confiance chez celui qui agira comme l’un des principaux acteurs du pays aux Jeux, tous sports confondus. Après sa troisième place inespérée à l’éprouvant Tour de ski il y a trois semaines, le baromètre ne tiendra pas compte des deux épreuves de la Coupe du monde en Autriche, samedi et dimanche, pour offrir des relevés fiables sur son état de forme. La fatigue anticipée en fin de camp d’entraînement en altitude faussera les données.

C’est plutôt en raison de l’historique récent que la foi s’anime. À chaque mois de février des trois dernières années, le fameux «peak» de performance a propulsé cette Formule 1 des neiges là où ça comptait. Trois podiums à deux championnats du monde, troisième au cumulatif de la Coupe du monde et victoire en sprint sur les plaines d’Abraham l’an dernier, troisième au Tour de ski ce mois-ci; le moteur sent la surchauffe quand les enjeux se présentent.

«Pour que mes Jeux soient identifiés comme un succès sur toute la ligne, c’est sûr que ça prend un podium. Mais le podium va arriver si je suis capable de faire une course à la hauteur de mon niveau», précise-t-il, en évoquant la sainte trinité essentielle des sensations, de l’équipement et de la stratégie.

«Les Jeux, tellement plus gros»

Harvey se plaît à rappeler que pour les quatre disciplines individuelles qui l’attendent aux Jeux (skiathlon 30 km, sprint individuel classique, 15 km style libre et 50 km classique), il en a déjà gagné ou terminé deuxième lors de divers épisodes en carrière.

Pour assouvir le culte de la médaille si fort dans l’opinion publique, il reste maintenant à lui permettre d’exploiter son «jeu de cartes mieux garni qu’avant».

«Pour l’Amérique du Nord, les Jeux olympiques, c’est tellement plus gros que tout le reste parce que c’est la seule réelle occasion qu’on peut voir les athlètes amateurs à la télévision. Des centaines de milliers de personnes s’y intéressent soudainement. Je comprends que les attentes peuvent être grandes, mais quand tu parles aux Norvégiens, aux Suisses ou aux Français, une médaille aux championnats du monde est aussi importante pour eux qu’une médaille olympique», dit-il.

Un sommet dans la carrière d’un entraîneur

Les podiums aux championnats du monde ou à d’autres grands jours ont comblé Louis Bouchard, mais il reste une autre étoile à son cahier qu’il aimerait ajouter aux prochains Jeux olympiques.

«Une médaille, selon moi, c’est perçu comme le sommet dans une carrière. Pour moi, personnellement, c’est plus gros qu’une médaille aux championnats du monde», croit l’entraîneur d’Alex Harvey depuis 13 ans.

Pas une commande

Ce n’est pas une commande formelle qui vient d’être placée. Les deux hommes se connaissent depuis assez longtemps qu’ils n’ont pas besoin d’échanger sur la valeur d’un tel écu. L’enjeu olympique ne se compare pas avec les autres, estime cependant Bouchard.

«Le défi intéressant avec les Jeux, c’est qu’ils reviennent seulement à tous les quatre ans. Ce qui rend le phénomène plus gros dans ma tête, c’est que ta préparation s’étale sur quatre années. Si tu manques ton coup, tu dois attendre quatre autres années. Aux championnats du monde, ça revient à tous les deux ans. Une Coupe du monde où tu finis septième, tu peux te reprendre la semaine suivante», illustre-t-il.

Des virus coriaces

La principale menace qui guette Alex Harvey en cette année olympique ne provient ni de Norvège ni des autres grandes puissances de son sport. Un foutu microbe qui rôde provoque plus de hantise.

«Des virus, il y en a partout. On essaie de contrôler l’environnement proche des athlètes, mais s’ils entrent dans un bus, une épicerie ou un centre commercial, il y a plein de gens autour d’eux qui toussent. Il faut qu’ils fassent attention tout le temps», résume Mireille Belzile, la médecin attitrée de l’équipe canadienne durant le crucial camp d’entraînement des trois dernières semaines.

Contracter un virus qui clouerait le skieur au lit pour quelques jours causerait des dommages à moins de deux semaines des Jeux. Le niveau de forme optimal visé en serait alors menacé, même que si la fièvre ou la maladie persistent, l’exigence physique durant une course force l’équipe médicale à empêcher le skieur d’y participer.

Se laver les mains

Une série de directives est donc émise aux athlètes, à commencer par celle fondamentale de se laver les mains fréquemment. Le flacon de désinfectant n’est jamais loin suivant la manutention des ustensiles aux buffets des restaurants. Gare aux poignées de main des étrangers!

Le niveau d’alerte est à son plus haut durant un camp de préparation spécifique comme celui qui s’est déroulé en Italie et qui se terminera par la Coupe du monde à Seefeld, en Autriche. La charge d’entraînement jumelée à l’effet de l’altitude rendent les skieurs vulnérables à tout microbe indésirable en raison de la fatigue accumulée.

Le repos essentiel

La malchance a épargné l’ensemble de l’équipe olympique jusqu’à maintenant, un phénomène rare selon la Dre Belzile à l’approche d’un grand événement. Elle a cependant insisté sur l’autre précaution essentielle qu’est le repos.

«Chaque fois qu’un athlète fait une compétition ou un entraînement intensif, le système immunitaire va diminuer durant deux jours. Durant deux jours, ils sont plus susceptibles. Même si ce sont des athlètes, ils deviennent fragiles comme des personnes âgées ou des bébés», illustre la médecin, également maman d’Alex Harvey.

Les espoirs olympiques dépendent aussi d’intrus invisibles...