Vladimir Guerrero parmi les légendes

L’ancien des Expos de Montréal Vladimir Guerrero a officiellement été élu au Temple de la renommée du baseball, mercredi.

Ayant reçu 92,9 % des votes, Guerrero sera ainsi immortalisé en compagnie de Chipper Jones, de Jim Thome et de Trevor Hoffman lors d’une cérémonie le 29 juillet à Cooperstown.

À sa première année d’admissibilité, en 2017, le cogneur de puissance était passé à un cheveu d’atteindre le Panthéon, puisqu’il avait eu l’appui de 71,7 % des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique. Un joueur doit obtenir 75 % des votes pour être admis.

Il reste à savoir s’il sera le dernier joueur à être intronisé au Temple de la renommée avec le logo de l’équipe montréalaise sur sa casquette, ou s’il choisira de devenir le premier joueur des Angels à arborer leur logo au Panthéon.

Guerrero a entamé sa carrière dans les majeures à la fin de la saison 1996. En pleine course aux séries, les Expos espéraient peut-être que leur prodige originaire de la République dominicaine allait les aider à se qualifier; les Dodgers de Los Angeles ont finalement hérité du titre de meilleurs deuxièmes. En neuf matchs, Guerrero avait obtenu cinq coups sûrs, dont un circuit.

Le frappeur de puissance a ensuite disputé sept saisons complètes dans l’uniforme des Expos avant de signer un contrat de joueur autonome d’une valeur de 70 millions $ avec les Angels d’Anaheim (aujourd’hui de Los Angeles).

À Montréal, Guerrero a frappé 234 circuits, en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,323 et une moyenne de puissance de ,588. Il a aussi obtenu 702 points produits.

Dès sa première campagne avec les Angels, en 2004, il a été élu joueur par excellence de la Ligue américaine. Comme au Québec, Guerrero a affiché des statistiques impressionnantes en six ans en Californie (173 circuits, 616 points produits, moyenne au bâton de ,319 et moyenne de puissance de ,546). La grande différence a été au chapitre des succès collectifs.

Il n’a jamais goûté aux séries avec les Expos, tandis qu’il a remporté le championnat de la section Ouest de la Ligue américaine à cinq reprises avec les Angels.

Guerrero a également évolué avec les Rangers du Texas, en 2010, et avec les Orioles de Baltimore, en 2011, avant de prendre sa retraite.

I couldn’t be more happier to be part of #HOFClass2018 with these guys @RealCJ10 Jim Thome and @THoffman51

My respect, Congratulations!