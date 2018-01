Une collection de records pour LeBron James

La superstar de Cleveland LeBron James, devenu mardi le septième joueur de l'histoire à marquer 30 000 points, collectionne les records depuis ses débuts en NBA en 2003. Morceaux choisis de ses faits de gloire :

Records de précocité

Plus jeune joueur de l'histoire à marquer 10 000 points en saison régulière (23 ans et 59 jours, 27 février 2008), 20 000 points (29 ans et 18 jours, 17 janvier 2013), 30 000 points (33 ans et 24 jours, 23 janvier 2018).

Plus jeune joueur à avoir marqué 30 points dans un match NBA (18 ans, 334 jours, 33 points contre Memphis en novembre 2003).

Plus jeune joueur à avoir marqué 40 points dans un match NBA (19 ans, 88 jours, 41 points contre New Jersey en mars 2004).

Record de points marqués dans un premier match NBA (pour un joueur repêché directement après l’école secondaire, ce qui n'est plus permis depuis 2006): 25 points contre Sacramento le 29 octobre 2003.

Records de points

Meilleur marqueur de l'histoire en séries (6163 points), 3e meilleur marqueur en finale (1247) et 7e en saison régulière (30 021)

Meilleur marqueur de l'histoire du match des étoiles (314 points)

Records divers

Seul joueur dans l'histoire à avoir marqué plus de 30 000 points (30 021), capté plus de 8000 rebonds (8068) et fait plus de 7000 passes décisives (7858)

Seul joueur de l'histoire à avoir terminé une finale NBA avec un «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) en moyenne avec, lors de la finale 2017 perdue contre Golden State (4-1), 33,6 points, 12 rebonds et 10 passes décisives par match.