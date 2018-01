Une belle surprise pour Anne-Marie Comeau

Même s’il ne manque que la confirmation officielle qu’elle prendra part aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Anne-Marie Comeau n’a pas l’intention de se consacrer uniquement au ski de fond dans le futur et d’abandonner la course.

Ski de fond Canada dévoilera le 29 janvier l’identité des athlètes qui prendront part aux Jeux. Après sa performance aux sélections olympiques à Saint-Ferréol-les-Neiges, où elle a terminé au 2e rang du skiathlon et en 3e place au 10 km classique, Comeau a rempli les critères de la Fédération internationale de ski (FIS) en participant à des épreuves au Vermont et au Montana la semaine dernière.

«C’est faisable de faire les deux sports et les deux sont complémentaires dans mon entraînement, a-t-elle expliqué. Si j’enlève la course, je serai moins heureuse. Quant au ski, je me suis amusée et j’étais heureuse comme si je n’avais pas fait de ski depuis 10 ans quand j’ai participé aux sélections olympiques. Depuis deux ans, je me suis recentrée sur moi-même et je sais plus ce que je veux. J’ai été dure à suivre à certains moments, mais j’aime vraiment les deux sports.»

«Si on confirme ma place dans l’équipe canadienne pour les Jeux, ça va me motiver, mais ça ne changera pas la manière dont je vois les choses, de poursuivre l’athlète de 21 ans. Je vais continuer de courir beaucoup et faire un peu plus d’entraînement spécifique pour le ski de fond. Je me suis posé la question si de meilleurs résultats auraient été possibles si j’avais plus skié. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce n’est pas grave.»

Profiter de chaque moment

Surprise de ses résultats aux sélections?

«Je ne m’attendais vraiment pas à participer aux Jeux olympiques, a-t-elle reconnu. Mes attentes étaient en fonction des sélections pour le championnat mondial U-23. Même si je n’avais pas d’attentes, je n’étais pas restée dans mon salon à ne rien faire et je savais que j’étais en forme. J’avais hâte de voir ma forme de ski.»

Si elle se rend en Corée du Sud comme tout le laisse croire actuellement, Comeau voudra profiter de chaque moment.

Entourée de tellement de bons athlètes, je vais être comme un petit enfant, a-t-elle imagé. Je ne le réalise pas encore que je vais peut-être aller aux Jeux. Je ne terminerai pas en avant parce que je ne suis pas prête pour les Jeux, mais je vais acquérir de l’expérience et il s’agira d’une motivation pour la suite. Ma seule attente sera de donner le maximum et tenter de suivre. Je suis encore jeune et j’aurai d’autres chances d’aller aux Olympiques.»

Réflexion

L’étudiante en comptabilité à l’Université Laval et membre du club de ski de fond du Rouge et Or a jonglé avec la possibilité de prendre part au championnat mondial U-23 en Suisse, mais elle a préféré mettre toutes ses énergies sur les Olympiques.

«Le mondial en Suisse me tentait beaucoup, mais plusieurs conversations avec Louis Bouchard (l’entraîneur d’Alex Harvey) et des gens de Ski de fond Canada m’ont aidée dans ma réflexion. Je suis revenue du Montana, dimanche, et il aurait fallu que je parte lundi pour la Suisse. Je vais me reposer, m’entraîner, bien manger et étudier avant le départ pour la Corée.»