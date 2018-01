Un trio de gardiens québécois en vedette

Chaque année, le match des meilleurs espoirs de la LCH donne droit à des confrontations intéressantes. Si, ce jeudi soir, la rencontre laissera place à un duel entre deux attaquants de pointe en vue du repêchage en Andrei Svechnikov et Filip Zadina, elle permettra également de mettre en évidence la puissante cuvée de gardiens de but produits par le Québec cette année.

Des quatre gardiens présents à Guelph, trois proviennent du Québec: Alexis Gravel, des Mooseheads de Halifax, Olivier Rodrigue, des Voltigeurs de Drummondville, et Kevin Mandolese, des Screaming Eagles du Cap-Breton.

Sur le plus récent classement de la Centrale de recrutement de la LNH, Gravel est classé au premier rang chez les gardiens nord-américains tandis que Rodrigue (2e) et Mandolese (4e) viennent non loin derrière. Jacob Ingham, des Steelheads de Mississauga, est l’autre gardien à s’être inséré dans le top 4.

Jeudi soir, Gravel et Mandolese se partageront le travail pour Équipe Orr, dirigée par Eric Lindros, tandis que Rodrigue évoluera avec Ingham pour l’équipe de Don Cherry.

«C’est sûr qu’on veut toujours ressortir gagnant. On se connaît pas mal bien et on se pousse constamment. Ça nous force à être meilleurs. C’est une belle petite rivalité entre amis», a mentionné Rodrigue mercredi au terme des tests physiques au Centre Sleeman de Guelph.

En vue du repêchage

Évidemment, des recruteurs des 31 équipes de la LNH seront dans les gradins ce jeudi soir pour épier les 40 meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey.

Pour Gravel, même s’il tente le plus possible de ne pas penser aux dates des 22 et 23 juin prochains, soit celles du repêchage de la LNH à Dallas, il avoue qu’il est difficile de ne pas le faire. Surtout après avoir été classé meilleur espoir entre les poteaux en Amérique du Nord!

«On essaie de ne pas y penser, mais tout le monde en parle. C’est dur de ne pas te le mettre dans la tête. J’essaie le plus possible de continuer à y aller au jour le jour.»

Mandolese veut se prouver

«Dernier» des trois gardiens québécois au classement, Mandolese entend utiliser le match de jeudi soir pour démontrer qu’il peut encore grimper dans les différentes listes.

«Je sais que je suis capable d’être meilleur que numéro quatre. Par contre, je ne suis pas déçu du classement. Je ne porte pas vraiment attention à ça. Je veux être le meilleur et travailler pour m’y rendre. Ça ne m’a pas dérangé, ça me motive plus qu’autre chose. Je sais que ma première moitié de saison n’a pas été à la hauteur, mais je sais maintenant ce que je dois faire. Je vois la deuxième moitié de saison avec beaucoup de positif. Quant au match, je veux profiter de l’expérience et avoir du plaisir. Si je fais ça, les choses vont bien aller.»

La cuvée 2018 de la LHJMQ n’est pas simplement un grand cru pour les gardiens. Au total, 16 joueurs du circuit Courteau prendront part au match des meilleurs espoirs de la LCH, jeudi soir, à compter de 19h.