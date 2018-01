Un 2$ en papier sur Kim Boutin

Bien malins sont ceux qui oseraient prédire l’identité des athlètes qui grimperont sur le podium des Jeux olympiques de Pyeongchang dans l’excitante discipline que représente le patinage de vitesse courte piste.

«Sur qui devrait-on mettre un vieux 2$ en papier?»

La question a été posée aux principaux concernés, mercredi soir à la Salle John-Molson, lors du dévoilement des épreuves individuelles disputées par les patineurs de l’équipe canadienne.

Après compilation des votes, il y a fort à parier que Kim Boutin décrochera une médaille au 1000 mètres. Marianne St-Gelais, Valérie Maltais et Samuel Girard ont tous répondu en ce sens.

«Kim a tellement été constante cette année, elle patine super bien, elle est forte et on la sent prête à faire face à ses premiers Jeux», a justifié Girard.

Marianne St-Gelais sur 500 mètres

Si la question avait de quoi embêter certains patineurs, Charles Hamelin avait pour sa part une réponse qui semblait évidente.

«Facile! Je mets mon 2$ sur Marianne au 500 mètres, a-t-il indiqué, choisissant rapidement sa copine. C’est une valeur sûre à mes yeux. Sérieusement, du fond de mon cœur, je le sais que Marianne est prête pour faire de grandes choses.»

Voyez Nancy Audet en compagnie de Marianne St-Gelais et de Charles Hamelin dans la vidéo ci-dessus.

Boutin a emboîté le pas en misant également sur St-Gelais, non sans préciser qu’il s’agissait d’un choix émotif.

«Je souhaite énormément que Marianne puisse avoir une médaille et je pense qu’elle a les aptitudes pour le faire, a dit Boutin. Elle est bien préparée pour y arriver.»

Samuel Girard à surveiller

Charles Hamelin n’a pas été le seul à accorder son vote à sa tendre moitié. Kasandra Bradette, qui représentera le Canada au relais féminin, a identifié son amoureux Samuel Girard comme un espoir pour le podium. Un vote approuvé par Pascal Dion.

«Mon chum va bien à l’entraînement et mentalement, il a un bel équilibre, a noté Bradette. Je ne pense pas que la pression reliée aux Jeux va faire qu’il va patiner différemment. Il va être prêt à attaquer.»

Sur une note personnelle, Bradette n’a pas caché sa déception de ne pas avoir été sélectionnée pour une épreuve individuelle. Elle aurait grandement aimé prendre part aux courses sur 500 mètres.

«Ç’a été une très grosse déception, mais la déception est passée et je dois me concentrer sur mon rôle au relais», a-t-elle indiqué.

Un quatuor occupé

Chez les hommes, Charle Cournoyer était également un brin déçu de ne pas figurer parmi les patineurs choisis au 500 mètres, mais il a avoué que ses performances sur cette distance sur le circuit de la Coupe du monde ne justifiaient pas sa sélection. N’empêche, après une médaille de bronze obtenue au 500 mètres aux Jeux de Sotchi, il aurait aimé avoir sa chance. Cournoyer pourra plutôt se faire valoir sur 1000 mètres de même qu’au relais.

Selon certaines informations, il demeure toutefois probable que le Canada puisse compter sur un patineur supplémentaire au 500 mètres masculin, soit trois au lieu de deux, d’ici les Jeux. À suivre...

Pour l’heure, parmi tous les athlètes, Boutin, St-Gelais, Girard et Hamelin seront les plus occupés à Pyeongchang en participant aux trois épreuves individuelles (500m, 1000m, 1500m) et au relais. D’ici là, l’auteur de ces lignes devra sans doute se trouver quelques vieux 2$ en papier afin de récompenser les bonnes prédictions des patineurs.

Membres de l’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste pour les Jeux olympiques de 2018 et épreuves auxquelles ils prendront part :

Femmes

- Kim Boutin - 500m, 1000m, 1500m, relais féminin

- Kasandra Bradette - relais féminin

- Jamie MacDonald - 500m, relais féminin

- Valérie Maltais - 1000m, 1500m, relais féminin

- Marianne St-Gelais - 500m, 1000m, 1500m, relais féminin

Hommes

- Charle Cournoyer - 1000m, relais masculin

- Pascal Dion - 1500m, relais masculin

- Samuel Girard - 500m, 1000m, 1500m, relais masculin

- Charles Hamelin - 500m, 1000m, 1500m, relais masculin

- François Hamelin - relais masculin