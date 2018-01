Tirage au sort choc en Ligue des nations

Quel beau baptême! La Ligue des nations, nouvelle compétition européenne pour remplacer les amicaux, s'est offert un premier tirage au sort choc avec l'Allemagne, la France et les Pays-Bas réunis dans un même groupe.

«Les amicaux n'intéressent plus personne, ni les journalistes ni le public, les fédérations ont demandé une compétition»: voilà comment Michel Platini, président de l'UEFA à l'époque, avait présenté ce nouveau tournoi lors de son adoption en 2014.

Le premier tirage au sort de ce nouveau tournoi, mercredi à Lausanne (Suisse), lui aura donné raison avec de belles affiches qui font saliver. Un autre groupe très épicé rassemble en effet l'Espagne, l'Angleterre et la Croatie.

Le Portugal devra lui se frotter à l'Italie et la Pologne. Quant à la Belgique, elle sera opposée à la Suisse et à l'Islande.

Tous ces groupes, plus celui de l'Allemagne, composent la Ligue A, la plus relevée de cette nouvelle compétition, qui repose sur un système de promotion-relégation.

«Ca va être très difficile pour toutes les équipes (de la Ligue A). La qualité des 12 équipes fait que tous les groupes vont être durs», a commenté Julen Lopetegui, sélectionneur de l'Espagne, au micro de la chaîne L'Equipe.

Le coach de la Roja a également eu des propos élogieux pour les Bleus. «Est-ce que l'équipe de France peut gagner le Mondial et la Ligue des Nations? Bien sûr, elle a des joueurs fantastiques, un coach fantastique. Elle a beaucoup d'expérience et de qualité. Je pense qu'elle va être, bien sûr, l'une des favorites.»

«Matchs de prestige avec un intérêt»

Et Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, il en pense quoi de ce tirage au juste? «C'est un groupe relevé mais c'est le principe de cette Ligue des nations: avoir des matchs de prestige avec un intérêt sportif». «La concentration et l'adrénaline seront un peu plus naturels. C'est mieux pour les joueurs, les médias, le public», a ajouté «DD» sur la chaîne L'Equipe.

Au total, 55 nations européennes sont réparties dans quatre ligues (A, B, C, D) en fonction de leur coefficient UEFA. Les Ligues sont elles-mêmes divisées en poules de trois ou quatre équipes qui vont s'affronter pendant une phase de groupes, de septembre à novembre 2018.

Les vainqueurs de groupe de la Ligue A ne montent pas dans une autre Ligue, bien sûr, puisqu'ils sont au sommet, mais disputent un "final four". Ce tournoi final sera organisé du 5 au 9 juin 2019 et récompensera par un trophée le titre de cette nouvelle compétition.

Mais cette nouvelle formule de rencontres internationales va surtout offrir quatre places supplémentaires pour l'Euro-2020, pour des nations modestes qui n'auront pas réussi à se qualifier par la voie classique. Pour rappel, 20 billets directs seront à gagner dans des éliminatoires (de mars à novembre 2019) indépendants de la Ligue des nations.

Ce repêchage possible (sous forme de barrage en mars 2020) sera peut-être précieux pour des équipes de la Ligue A qui ne se seraient pas qualifiées par la voie classique.