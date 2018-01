Stevenson-Jack : «money talks»

Publié aujourd'hui à 16h28

Mis à jouraujourd'hui à 16h31

Tous les amateurs de boxe du Québec espéraient un affrontement entre Adonis Stevenson (29-1-0, 24 K.-O.) et Eleider Alvarez (23-0-0,11 K.-O.), mais malheureusement pour nous, les bourses parfois millionnaires sont payées par les gros réseaux de télévision américains qui, il faut bien le dire, ont le gros bout du bâton.

Quand Floyd Mayweather, la légende vivante et nouveau retraité, propose Badou Jack (22-1-2, 13 K.-O.), son protégé vivant à Las Vegas, les cartes sont aussitôt rebrassées. Donc les jeux sont faits et «Superman» aura l’occasion d’égaler le record de Lucian Bute, soit neuf défenses de titre de champion du monde.

Ne pensez surtout pas qu’Eleider Alvarez est le grand perdant de cette saga sans fin. Sa position d’aspirant obligatoire lui permet d’être dans le siège du conducteur à chaque négociation. Et soyez certains que son gérant Stéphane Lépine siphonne au maximum tous les avantages qui y sont reliés. Le chèque est toujours très impressionnant et l’éventuelle gloire n’est jamais bien loin.

La renonciation à défendre son titre d’aspirant obligatoire est la confirmation qu’il est le suivant sur la liste de l’éventuel gagnant et que ce titre n’a plus aucune utilité pour lui. Un combat de réchauffement et enfin le sommet de l’Himalaya!

Stevenson devra se méfier de l’ex-multiple champion Jack, qui a impressionné la galerie à son dernier combat, déclassant le champion en titre de la WBA, Nathan Cleverly (30-4-0, 16 K.-O.). Le seul représentant de l’histoire de la Gambie aux Jeux olympiques à la boxe semble plus à l’aise chez les mi-lourds que chez les super-moyens.

Une chose est certaine, la stratégie de combat qu’il a adoptée contre Cleverly, soit charger l’adversaire comme un taureau, va être difficilement applicable contre Stevenson. Il ne faut surtout pas oublier que ce dernier a du plomb dans le gant gauche. Entrer dans ce coup de poing équivaut à du suicide. La liste de ceux qui ont entendu les petits oiseaux chanter est longue!

Ne manque plus que la date pour qu’on réserve notre soirée, qui pourrait marquer l’histoire de la boxe canadienne professionnelle, advenant une victoire de «Superman», qui livrerait son premier combat passé la quarantaine.