Saveur canadienne au camp de l'Impact

N’en déplaise au Toronto FC et aux Whitecaps de Vancouver, l’Impact est l’équipe la plus canadienne de la Major League Soccer avec 10 Canadiens.

Pendant la saison morte, Jason Beaulieu, Raheem Edwards, Thomas Meilleur-Giguère, James Pantemis et Michael Petrasso se sont ajoutés à Louis Béland-Goyette, David Choinière, Anthony Jackson-Hamel, Samuel Piette et Shamit Shome.

Jackson-Hamel applaudit la tangente prise par le Bleu-blanc-noir.

«Pour les partisans, ce sont de nouveaux visages, mais pour nous qui jouons avec l’équipe nationale, ce sont des gars qu’on connaît et il y a déjà une certaine chimie.

«Les avoir ici pour nous, c’est l’fun parce que ce sont des amis et avec les nouveaux, ça commence déjà à se souder.»

Complicité

Plusieurs d’entre eux se connaissent depuis longtemps grâce au programme de l’équipe nationale du Canada et c’est une très bonne chose.

«Puisque plusieurs d’entre nous se connaissent de l’équipe nationale, ça va aider à développer la chimie», estime Edwards, qui est un produit du TFC.

«Quand on joue avec les mêmes joueurs depuis longtemps, la chimie s’en trouve améliorée, confirme Petrasso. On sait à quoi s’attendre et ce qu’ils vont faire.

«Je crois que ça va aider l’équipe à avoir un alignement bien équilibré.»

Relation différente

Le lien qui unit tous ces Canadiens leur permet une franchise que certains coéquipiers ne se permettent peut-être pas.

«Quand tu joues avec quelqu’un depuis longtemps, tu n’as pas peur de dire ce que tu penses, les gars comprennent ce que tu veux dire.»

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que ces 10 jeunes sont tous âgés de 20 à 24 ans. C’est donc dire qu’ils risquent de progresser ensemble pendant encore longtemps.

Edwards a rappelé que Rémi Garde avait fait ses preuves avec les jeunes joueurs, ce qui est positif pour l’avenir de l’Impact.

«L’entraîneur mise beaucoup sur le développement des jeunes, alors ça augure bien pour nous.»

Bon pour le Canada

La présence d’autant de joueurs qui portent le rouge et blanc sur la scène internationale ne peut qu’être bonne pour l’équipe nationale senior.

«Je crois que c’est un pas dans la bonne direction pour le soccer canadien quand une équipe canadienne compte autant de joueurs du pays», souligne Edwards.

«Ça veut aussi dire qu’il y a plusieurs Canadiens qui peuvent rivaliser au plus haut niveau», ajoute le Torontois de 22 ans.

Petrasso estime quant à lui que l’impact sera grand sur la sélection nationale.

«Je crois que ça aura un gros impact sur l’équipe nationale. On s’est améliorés lors de la Gold Cup et on se retrouve dans la MLS, ça démontre que le niveau s’améliore.»

Jackson a également souligné que le nouveau sélectionneur, John Herdman, risque de passer beaucoup de temps au Stade Saputo.

«Les yeux de l’entraîneur vont souvent être sur notre équipe, c’est sûr que c’est bon pour nous.»