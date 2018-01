Roger Federer dans le carré d'as pour une 14e fois à Melbourne

Roger Federer, deuxième mondial, a surmonté un mauvais départ face à Tomas Berdych et s'est qualifié pour sa 14e demi-finale aux Internationaux d'Australie en trois manches de 7-6 (1), 6-3, 6-4, mercredi à Melbourne.

Il affrontera le jeune Sud-Coréen Chung Hyeon (58e).

Avant de trouver son rythme de croisière, le Suisse, âgé de 36 ans, a commencé par faire beaucoup de fautes (c'est lui qui a commis 12 des 14 premières du match). Berdych a servi pour le premier set en vain, en manquant une balle de manche au passage, à 5-4, puis a encore eu une occasion de conclure, sur service adversaire, à 6-5.

«Je me suis accroché, j'ai eu un peu de chance, j'ai été un peu en colère aussi», a dit Federer, faisant allusion à une panne temporaire du «Hawk-Eye», qui l'a empêché de contester une décision du juge de ligne. «Mais je suis sûr que la décision de l'arbitre était bonne», a-t-il plaisanté. Heureusement que j'ai gagné ce premier set, ça a été la clé du match».

En effet, Berdych avait laissé passer sa chance de faire douter son vieux rival. Federer a survolé le jeu décisif (7/1) et la suite a été un cavalier (presque) seul, même si le quintuple vainqueur à Melbourne a dû s'y reprendre à deux fois pour s'envoler définitivement dans le troisième set, son premier bris (2-1) ayant été immédiatement effacé, puis immédiatement regagné (3-2).

Efficace en première balle (14 as), le Suisse a réussi un nouveau festival offensif: 44 points gagnants contre 16. Il n'a toujours pas perdu une manche lors de ses cinq premiers matchs.

43e demi-finale en Grand Chelem

Les deux trentenaires s'affrontaient pour la dixième fois en Grand Chelem, le Suisse menant désormais 8 à 2, et pour la 26e fois au total (20-6) depuis 2004. C'est la troisième fois en trois ans qu'il domine le Tchèque en Australie, sans perdre une manche.

L'an passé, il avait véritablement lancé sa reconquête en écrasant Berdych au troisième tour. «Ce match m'avait montré que je pouvais aller loin. Cette année, les attentes sont différentes, j'ai gagné deux Grands Chelems la saison dernière alors qu'en 2017 je ne l'avais pas fait depuis quatre ans et demi. Je savais comment faire bien sûr, mais je commençais à oublier!», a-t-il dit au public de la Rod Laver Arena, avant de souhaiter un bon rétablissement à Rafael Nadal, contraint à l'abandon sur blessure la veille.

Contre son futur adversaire Chung, révélation du tournoi qui vient de s'offrir des victoires sur Alexander Zverev et sur Novak Djokovic, Federer n'a en revanche jamais joué.

L'autre demi-finale opposera dès jeudi le Croate Marin Cilic, 6e mondial, qui semble désormais le seul à pouvoir priver Federer d'un 20e titre majeur, au Britannique Kyle Edmund (49e).

Le champion helvétique a ajouté une ligne à son formidable bilan en Grand Chelem. Il jouera sa quatorzième demi-finale à Melbourne, un record bien sûr, le deuxième Stefan Edberg n'en ayant que huit. Ce sera sa 43e dans un tournoi majeur, soit douze de plus que Novak Djokovic et Jimmy Connors.

Chung poursuit son beau parcours jusqu'en demi-finale

Le jeune Sud-Coréen Hyeon Chung a poursuivi son beau parcours en se qualifiant pour les demi-finales aux dépens de l'Américain Tennys Sandgren en trois manches de 6-4, 7-6 (5), 6-3.

Chung, 21 ans, 58e mondial, est le premier joueur de son pays à se hisser dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera le Suisse Roger Federer (2e).

Il avait réussi l'exploit d'éliminer le Serbe Novak Djokovic en huitième de finale, et aussi l'Allemand Alexander Zverev, quatrième mondial, au troisième tour.

Face à l'invité-surprise des quarts de finale, classé 97e mondial, il a imposé son jeu de fond de court et sa couverture de terrain. Il a eu besoin de six balles de match pour conclure au bout d'un dernier jeu spectaculaire qui a duré plus de dix minutes.

Sandgren, qui n'avait gagné aucun match en Grand Chelem avant d'arriver à Melbourne, avait créé deux énormes surprises en battant le Suisse Stan Wawrinka (8e) puis l'Autrichien Dominic Thiem (5e).

Chung est le demi-finaliste le moins bien classé aux Internationaux d'Australie depuis Marat Safin, 86e en 2004 (mais le Russe revenait de blessure et avait déjà été no.1 mondial quatre ans avant).

Avec le Britannique Kyle Edmund (49e), ils sont les deux premiers joueurs non tête de série à se hisser dans le dernier carré depuis le Français Jo-Wilfried Tsonga en 2008.