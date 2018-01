NBA: grogne sur les choix du match des étoiles

La vedette du Thunder d’Oklahoma City Russell Westbrook a exprimé sa frustration concernant l’absence de son coéquipier Paul George au match des étoiles de la NBA cette année.

«C’est impensable. Je crois que c’est scandaleux, selon moi, a dit Westbrook mardi, au réseau ESPN, après que les formations de l’Est et de l’Ouest eurent été annoncées par la ligue. Je ne comprends pas. Cela n’a aucun sens.»

«Une équipe a quatre joueurs et il y en a qui se plaignent publiquement d’être écartés et qui sont choisis, il y a des joueurs qui n’arrêtent pas d’en parler», a ajouté celui qui sera de la rencontre le 18 février à Los Angeles.

Westbrook faisait ainsi référence aux Warriors de Golden State qui ont quatre représentants à la rencontre des étoiles (Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green), et probablement à Damian Lillard, qui a publiquement mentionné qu’il voulait y participer après avoir été omis durant les dernières saisons.

Son entraîneur, Billy Donovan, avait la même opinion.

«J’étais juste déçu parce que s’ils choisissent 12 joueurs d’élite de l’Ouest et 12 de l’Est, il est sans aucun doute un des 12 joueurs d’élite de l’Ouest», a-t-il affirmé à la station de télévision sportive.

George diplomate

De son côté, George n’a pas rajouté de l’huile sur le feu.

«C’est ça qui est ça. J’aurai une plus longue pause durant la saison, a-t-il dit à ESPN. La vie continue.»

George, qui a déjà participé à quatre parties des étoiles, a précisé qu’il aurait été probablement plus facile pour lui d’y être s’il avait joué dans l’Est, pour une équipe qui aurait centré son jeu auteur de lui.

Celui qui mène la NBA pour les vols et les blocs a souligné qu’il s’est joint cette saison au Thunder, après sept campagnes avec les Pacers de l’Indiana, pour gagner.

«Je suis venu ici pour atteindre de plus grands rêves et de plus grands buts. Et ce que je dois viser, c’est le championnat», a-t-il précisé.

Considéré comme un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue, George a présenté des moyennes de 20,9 points, 5,6 rebonds et 3 mentions d’aide par rencontre depuis le début de la saison.