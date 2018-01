Michael Petrasso en terrain connu

Michael Petrasso a été le dernier Canadien à joindre les rangs de l’Impact, il y a une semaine.

Celui qui a évolué pendant deux saisons dans l’académie du Toronto FC a pris la direction de Londres à 16 ans pour se joindre à Queens Park Rangers. Il y est resté pendant six ans, étant prêté à quatre clubs au fil des saisons. Quand l’Impact a démontré de l’intérêt, il n’a pas hésité longtemps.

«C’est très bien de revenir ici et de retrouver des gars que je connais depuis que je suis jeune. Je connais Piette depuis que j’ai 15 ans.

«Quand je me suis rapproché du moment de la signature, j’ai contacté Sam [Piette] et Raheem [Edwards], ils étaient très fébriles de me voir arriver.»

De calibre

Plus tôt cette semaine, Samuel Piette a assuré que son ami a tout ce qu’il faut pour bien s’adapter à la Major League Soccer et s’intégrer à la formation de l’Impact.

«Il est clairement de calibre pour être partant dans cette ligue. Il a joué beaucoup de matchs en Angleterre.

«Je le connais depuis longtemps, il a eu une très bonne Gold Cup en jouant autant comme défenseur droit que comme milieu droit. C’est un très bon ajout à l’équipe.»

Nouvelle partisane

Une chose est sûre, il y aura quelques maillots bleu-blanc-noir dans les gradins du BMO Field quand l’Impact y jouera cette saison.

En effet, la famille de Petrasso déborde de joie à l’idée de le voir revenir au pays.

Sa mère lui a même promis d’assister à chacun de ses matchs à domicile. Ça fait 17 allers et retours entre Toronto et Montréal en saison régulière. Maman Petrasso a du temps à rattraper, selon son fils.

«Ma mère a peu eu la chance de me voir, sauf avec l’équipe canadienne. Elle ne venait me voir à Londres que pendant les vacances des Fêtes.»

Entraîneur sérieux

Par ailleurs, si les joueurs ont goûté à la médecine du préparateur physique Robert Duverne, ils commencent aussi à découvrir le nouvel entraîneur-chef, Rémi Garde.

«Rémi est un entraîneur extrêmement sérieux, souligne Anthony Jackson-Hamel. Quand on est sur le terrain, c’est pour travailler. Il met la discipline de l’avant.

«Rémi est très dur d’après ce que j’ai vu. Il s’assure que tous les gars soient très concentrés.»