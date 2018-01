Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 23 janvier 2018.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

New Jersey 2 – BOSTON 3

Caroline 1 – PITTSBURGH 3

Colorado 2 – MONTRÉAL 4

Philadelphie 3 – DETROIT 2 (prolongation)

– DETROIT 2 (prolongation) Ottawa 0 – ST. LOUIS 3

Tampa Bay 4 – NASHVILLE 3 (prolongation)

– NASHVILLE 3 (prolongation) Floride 1 – DALLAS 6

Buffalo 5 – EDMONTON 0

– EDMONTON 0 Los Angeles 2 – VANCOUVER 6

Columbus 3 – VEGAS 6

New York (Rangers) 3 – ANAHEIM 6

Winnipeg 5 – SAN JOSE 4 (prolongation)

Autre victoire des Bruins

Brad Marchand a marqué le but de la victoire en toute fin de deuxième période pour permettre aux Bruins de porter à 17 leur séquence de matchs avec au moins un point.

La formation du Massachusetts est devenue la septième équipe en 20 ans à réussir pareil exploit.

Tuukka Rask a réalisé 37 arrêts pour devenir le septième gardien de l’histoire des Bruins à récolter au moins un point dans 17 décisions consécutives.

Avec un but, Patrice Bergeron a atteint le plateau des 20 buts pour une cinquième saison consécutive et pour la neuvième fois en 14 saisons dans la LNH, toutes avec les Bruins. Seuls Johnny Bucyk (16), Rick Middleton (10) et Raymond Bourque (9) ont également réussi cet exploit avec les Bruins.

Drouin brille

Jonathan Drouin (1B, 2A) a réalisé une première partie d’au moins trois points cette saison alors que les Canadiens ont stoppé la séquence de 10 victoires de l’Avalanche.

Avec ses trois points, Drouin a ainsi gagné son duel contre son ancien coéquipier dans la LHJMQ, Nathan MacKinnon, qui a trouvé le fond du filet face au Tricolore. Toutefois, MacKinnon est devenu le deuxième joueur de la LNH cette saison à atteindre le plateau des 60 points.

Les Golden Knights à une victoire d’un record

William Karlsson (2B) a réussi sa cinquième partie de plus d’un but cette saison pour aider les Golden Knights à porter leur fiche à 32-11-4. La formation de Vegas n’est qu’à une victoire d’égaler le record pour le plus grand nombre de gains pour une équipe d’expansion.

Karlsson a maintenant 42 points cette saison, notamment grâce à ses 27 buts. Lors des 37 dernières années, seulement trois joueurs ont marqué plus de 27 buts en évoluant pour une équipe d’expansion : Brian Bradley (42, TBL en 1992-1993), Scott Mellanby (30, FLO en 1993-1994) et Geoff Sanderson (30, CBJ en 2000-2001).

Les Jets survivent à un match en montagnes russes

Les Jets ont perdu des avances de 3-0 et 4-3, mais Bryan Little a trouvé le fond du filet en prolongation pour permettre à la formation manitobaine de remporter une troisième victoire de suite.

Les Jets ont ainsi mis fin à la séquence de cinq victoires à domicile des Sharks.

Encore Konecny

Travis Konecny a marqué en prolongation pour une deuxième rencontre consécutive alors que les Flyers ont une fiche de 8-1-0 à neuf dernières sorties.

Le trio formé de Claude Giroux (1A), Jakub Voracek (1B, 1A) et Sean Couturier (2A) ont amassé au total 160 points depuis le début de la saison.

En raison de leur victoire, les Flyers ont maintenant le même nombre de points que les Devils du New Jersey (56), qui sont au deuxième rang de la section Métropolitaine.

Travis Konecny tranche le débat - TVA Sports

Quatre points pour Eichel

Jack Eichel (1B, 3A) a réussi la troisième partie de deux de sa carrière pour permettre aux Sabres de remporter un deuxième match de suite.

Eichel a maintenant amassé au moins un point à ses sept dernières parties et a atteint le plateau des 20 buts pour une troisième saison consécutive.

Radulov et Benn atteignent le plateau des 20 buts

Alexander Radulov (2B, 1A) et Jamie Benn (1B) ont tous les deux atteint le plateau des 20 buts alors que les Stars ont remporté une quatrième victoire à ses cinq derniers matchs.

Benn a rejoint Mike Modano (16) et Brian Bellows (10) en tant que seuls joueurs de l’organisation des North Stars/Stars à atteindre ce plateau à au moins huit reprises.

Cette saison dans la LNH, 25 joueurs ont atteint le plateau des 20 buts.

Boeser se rapproche d’un record

Brock Boeser a marqué ses 23e et 24e buts cette saison et se rapproche du record d’organisation pour le plus grand nombre de buts en une saison pour une recrue.

Crosby rejoint Jagr

Sidney Crosby (1A) a porté sa séquence de matchs avec au moins une aide à huit.

Crosby, à qui il ne manque qu’un but pour atteindre le plateau des 400 réalisations en carrière, a rejoint Jaromir Jagr au deuxième du classement des pointeurs de tous les temps de l’équipe, avec 1079 points.

Matchs de mercredi