Les succès des Golden Knights ne sont pas un mirage

Brièvement au sommet, maintenant au deuxième rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Golden Knights de Vegas sont des prétendants à la Coupe Stanley.

En l’emportant dimanche contre les Hurricanes de la Caroline, les Golden Knights sont brièvement grimpés au sommet dans la LNH. Le Lightning a repris le premier rang depuis, mais cela n’enlève rien à la surprise causée par la formation d’expansion cette saison.

Les plus optimistes voyaient les Golden Knights comme une équipe peut-être capable de jouer pour ,500, avec une maigre chance de participer aux éliminatoires, jamais comme un groupe capable de flirter avec la tête du classement.

Ce n’est pas la première fois qu’une équipe cause la surprise en se retrouvant au sommet. Prenons l’Avalanche du Colorado en 2013-2014 comme exemple. La troupe de Patrick Roy à l’époque avait remporté 52 matchs, ne terminant que cinq points derrière les gagnants du trophée du Président, les Bruins de Boston.

Les comparaisons entre l’Avalanche et les Golden Knights s’arrêtent toutefois là. En dépit de statistiques peu impressionnantes dans plusieurs catégories importantes, l’Avalanche avait connu une excellente saison avant de s’écrouler en séries.

Ces mêmes statistiques démontrent que les Golden Knights ne sont pas seulement une équipe capable de participer aux séries, mais plutôt une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. À cinq contre cinq, avec des statistiques ajustées au pointage, les Knights ont le sixième meilleur indice Corsi de la LNH (52,3 %), derrière seulement les Stars de Dallas (52,9 %) et les Blackhawks de Chicago (53,4 %) dans l’Association de l'Ouest (NDLR avant les matchs de mardi).

En matière de tirs au but, Vegas trône au sommet dans l’Ouest et occupe le quatrième rang dans la LNH. Les Golden Knights s’illustrent également dans la catégorie des chances de marquer. Ils obtiennent 53,8 % des occasions, ce qui leur confère le premier rang dans l’Ouest et le troisième du circuit.

Les chances de marquer à haut danger sont la seule statistique où les Knights ne dominent pas. Avec un taux de 53,2 %, ils occupent la 10e place dans la LNH dans cette catégorie et la quatrième dans l’Ouest, derrière les Stars, les Jets de Winnipeg, les Flames de Calgary et le Wild du Minnesota.

Il n’y a rien ici qui suggère que les succès de Vegas sont dus à la chance. En fait, tout suggère le contraire. Les Golden Knights sont des prétendants au titre, des vrais.

(Les statistiques avancées proviennent du site web Natural Stat Trick)