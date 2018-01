Les Stars remportent un match marqué par les bagarres

Les Stars ont défait les Panthers de la Floride au compte de 6-1, mardi à Dallas, dans un match où le pugilat et l’indiscipline ont davantage été mis en vedette que le hockey.

Six combats ont éclaté pendant la rencontre, dont quatre seulement en première période. En tout, 18 joueurs différents ont visité le cachot et 138 minutes de pénalités ont été distribuées par les officiels (84 minutes aux Panthers et 54 minutes aux Stars).

Alexander Radulov a profité d’un des six avantages numériques des vainqueurs pour inscrire un de ses deux filets dans la rencontre. Il a également obtenu une mention d’aide sur le filet de Jamie Benn. L’ancien du Canadien de Montréal a récolté au moins un point à ses huit dernières sorties. Il a obtenu six buts et neuf mentions d’aide pendant cette séquence.

Devin Shore, Mattias Janmark et Tyler Pitlick ont été les autres buteurs du côté des Stars.

La réplique des Panthers est venue du bâton d’Aaron Ekblad.

James Reimer a quitté la rencontre après avoir fait face à seulement trois tirs pour les Panthers à cause d’une blessure au bas du corps. Son remplaçant, Harri Sateri, a bloqué 30 des 36 tirs dirigés vers lui.

Ben Bishop a pour sa part réalisé 33 arrêts dans la victoire.