Les Jackets donnent une chance à Nathan Gerbe

Les Blue Jackets de Columbus ont accordé un contrat d’un an à deux volets au joueur d’avant Nathan Gerbe, mercredi.

La valeur de l’entente n’a pas été divulguée par l’organisation. Par ailleurs, le nom du vétéran devra être soumis au ballottage afin qu’il puisse être envoyé aux Monsters de Cleveland, club-école des Jackets dans la Ligue américaine de hockey.

Gerbe, 30 ans, a totalisé 58 buts et 80 mentions d’aide pour 138 points en 394 matchs du calendrier régulier de la Ligue nationale, en plus d’écoper de 172 minutes de punition. L’ancien des Sabres de Buffalo et des Hurricanes de la Caroline a pris part à neuf parties éliminatoires, obtenant quatre points.

Le vétéran a aussi disputé les deux dernières campagnes avec le Genève-Servette HC, dans la Ligue nationale A de Suisse. Cette saison, il a inscrit deux filets et cinq aides en 19 sorties.