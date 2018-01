Repêchage LNH: les 15 meilleurs Québécois

14.

C’est le nombre de joueurs en provenance de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sélectionnés au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2017. De ce nombre, seulement neuf étaient issus de la Belle Province.

La prochaine séance de sélection s’annonce beaucoup plus favorable aux hockeyeurs de chez nous. Au moins trois joueurs formés au Québec sont perçus comme des choix de premier tour.

Par ailleurs, 16 espoirs de la LHJMQ, dont huit Québécois, ont été invités au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey.

Le match des meilleurs espoirs de la LCH sera diffusé à TVA Sports jeudi soir dès 19h.

Qui plus est, il pourrait s’agir d’un excellent repêchage pour les gardiens de but d’ici puisque trois des quatre premières positions du classement des portiers nord-américains de la Centrale de recrutement de la LNH sont occupées par des Québécois.

Voici une analyse des meilleurs espoirs du Québec en vue du prochain repêchage de la LNH.

1A. Joe Veleno | C | Voltigeurs de Drummondville | 6 pi 2 po, 194 lb

Le seul joueur à avoir reçu le statut de joueur exceptionnel dans l’histoire de la LHJMQ, Veleno connaît des hauts et des bas à sa première année d’admissibilité au repêchage. Il a toutefois augmenté la cadence depuis son transfert à Drummondville où il reçoit les précieux conseils de l’entraîneur Dominique Ducharme.

Un joueur de centre efficace dans les trois zones, Veleno se démarque par son acharnement et sa capacité à provoquer des chances de marquer pour ses coéquipiers.

1B. Bode Wilde | D | USDP-U18 (USHL) | 6 pi 2 po, 197 lb*

L’arrière américain a passé la majeure partie de son enfance dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce avant de s'installer aux États-Unis à l'âge de 12 ans afin de poursuivre son apprentissage. Né d’un père américain et d’une mère québécoise, Wilde est un défenseur droitier qui possède toutes les qualités nécessaires pour réussir chez les pros.

Il est mobile, habile avec la rondelle et se positionne très bien dans son territoire. Il occupe actuellement le poste de défenseur no1 du très réputé programme de développement américain.

3. Benoît-Olivier Groulx | C | Mooseheads de Halifax | 6 pi 1 po, 190 lb

L’ancien premier choix au total du repêchage de la LHJMQ a le hockey dans le sang (il est le fils de l’entraîneur Benoît Groulx). Joueur de centre capable de jouer différents rôles sur la glace, Groulx se démarque par son éthique de travail et son flair autour du filet adverse.

À 6 pi 1 po et 190 lb, il possède le gabarit recherché chez un joueur de centre qui pivotera éventuellement l’un des deux premiers trios d’une formation de la LNH.

4. Nicolas Beaudin | D | Voltigeurs de Drummondville | 5 pi 11 po, 171 lb

Un défenseur au flair offensif indéniable, Beaudin affiche tout près d’un point par match avec l’une des puissances en attaque de la ligue.

Un quart-arrière sur l’avantage numérique, Beaudin est un passeur habile capable de transporter la rondelle et de préparer des jeux lorsqu’il traverse la ligne bleue ennemie.

5. Xavier Bernard | D | Voltigeurs de Drummondville | 6 pi 3 po, 203 lb

Invité de dernière minute au match des meilleurs espoirs de la LCH, Bernard n’a certainement pas volé son poste. Auteur de 10 buts et 27 points en 43 matchs avec les Voltigeurs, l’arrière de 18 ans connaît l’une des meilleures progressions parmi tous les joueurs admissibles pour la première fois au repêchage de la LNH.

6. Gabriel Fortier | AD | Drakkar de Baie-Comeau | 5 pi 10 po, 190 lb

Si vous décidez d’aller voir jouer Fortier avec le Drakkar, ne clignez pas des yeux trop souvent, vous risqueriez de le manquer! L’ailier droit de 5 pi 10 po se démarque avant tout par son coup de patin électrisant qui lui permet de distancer ses adversaires sur la patinoire.

Il s’agit d’un atout qui devrait lui servir au prochain niveau, compte tenu de la rapidité de la «nouvelle» LNH.

7. Alexis Gravel | G | Mooseheads de Halifax | 6 pi 3 po, 220 lb

Le portier des Mooseheads pourrait être le premier gardien qui attrape de la main droite à être sélectionné au premier tour du repêchage depuis Marek Schwarz en 2004.

Un gardien athlétique au gabarit imposant, Gravel est le fils de François Gravel, un choix de 3e tour des Canadiens de Montréal lors du repêchage de 1987.

8. Olivier Rodrigue | G | Voltigeurs de Drummondville | 6 pi 1 po, 155 lb

Un autre gardien québécois pourrait se frayer un chemin jusqu’au premier tour du repêchage, même si les hommes masqués semblent moins avoir la cote depuis quelques années.

Reconnu pour ses qualités athlétiques et sa capacité à lire le jeu, Rodrigue avait démontré tout son savoir-faire lors du dernier tournoi Ivan-Hlinka avec un excellent pourcentage d’arrêts de 0,942 en quatre parties pour le Canada.

9. Xavier Bouchard | D | Drakkar de Baie-Comeau | 6 pi 3 po, 190 lb

Même s’il connaît une saison en deçà des attentes, un peu à l’image de son équipe, Xavier Bouchard demeure un défenseur bien en vue pour le prochain repêchage. Le fils de l’entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda Gilles Bouchard est perçu comme un choix de 2e tour pour le repêchage.

Un défenseur droitier de 6 pi 3 po capable d’effectuer une bonne première passe, ça ne court pas les rues.

10. Cédric Desruisseaux | C | Voltigeurs de Drummondville | 5 pi 7 po, 151 lb

Même si son nom ne figure pas sur la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH, Desruisseaux est l’un des attaquants les plus dangereux de la LHJMQ. Mine de rien, il a autant de buts et un point de plus que Benoît-Olivier Groulx, malgré le fait qu’il ait disputé trois matchs en moins.

Sa petite stature refroidira certainement les ardeurs des recruteurs de la LNH, mais on ne peut négliger ses habiletés offensives.

11. Rafaël Harvey-Pinard | AG | Huskies de Rouyn-Noranda | 5 pi 10 po, 170 lb (99)

Le seul joueur à sa deuxième année d’admissibilité au repêchage qui perce notre top-15, Harvey-Pinard est le troisième meilleur pointeur de la LHJMQ à ce stade-ci de la saison.

Il pourrait s’avérer une bonne prise en milieu de repêchage pour une équipe à la recherche d’un bon attaquant qui préconise avant tout un style de jeu axé sur l’offensive.

12. Philippe Lapointe | AD | Stars de Lincoln (USHL) | 5 pi 11 po, 194 lb*

Si le nom vous sonne une cloche, c’est normal. Philippe Lapointe est le fils cadet du directeur du personnel des joueurs des Canadiens de Montréal Martin Lapointe. Même s’il a grandi en Illinois, Lapointe possède la double citoyenneté canado-américaine.

Après un début de saison difficile dans la USHL, Lapointe semble s’être finalement acclimater à son nouvel environnement puisqu’il vient de récolter sept points à ses neuf derniers matchs.

13. Alexis Girard | D | Sea Dogs de Saint John | 6 pi 4 po, 197 lb

Un autre joueur ignoré par la LNH dans son plus récent classement des meilleurs espoirs, Girard aurait possiblement plus de visibilité s’il n’évoluait pas pour la pire formation du circuit Courteau.

Par contre, lorsqu’on regarde les chiffres, on ne peut qu’être intrigué par ce défenseur gaucher de 6 pi 4 po qui affiche une récolte de 15 points en 39 parties à Saint John.

14. Justin Ducharme | C/AD | Titan d’Acadie-Bathurst | 6 pi, 179 lb

L’attaquant du Titan a démarré la saison en trombe avec cinq filets à ses cinq premières rencontres. Même s’il a quelque peu ralenti au cours des dernières semaines, surtout en raison de la venue de joueurs expérimentés avec le Titan, Ducharme continue d’impressionner dans un rôle plus effacé.

Il a d'ailleurs démontré sa polyvalence au cours des dernières semaines en étant muté au centre par son entraîneur.

15. Kevin Mandolese | G | Screaming Eagles du Cap-Breton | 6 pi 3 po, 180 lb

Le troisième gardien québécois à se retrouver sur cette liste, Mandolese est l’un des plus jeunes joueurs admissibles au prochain repêchage.

Même si sa moyenne de buts alloués est nettement supérieure à 3,00 et son pourcentage d’arrêts inférieur à 0,890, Mandolese possède plusieurs qualités recherchées chez un gardien de haut niveau. Il est agile, contrôle efficacement ses retours et est capable d’élever son jeu d’un cran quand ça compte.

D'AUTRES NOMS À SURVEILLER

Nicolas Guay | C | Voltigeurs de Drummondville | 5 pi 11 po, 179 lb (99)

Jérémie Bucheler | D | Steel de Chicago (USHL) | 6 pi 4 po, 195 lb

Mathias Laferrière | AD | Screaming Eagles du Cap-Breton | 6 pi 1 po, 175 lb

Samuel Houde | C | Saguenéens de Chicoutimi | 6 pi, 162 lb

Olivier Bourret | AG | Screaming Eagles du Cap-Breton | 6 pi 2 po, 190 lb

Shawn Boudrias | AD | Olympiques de Gatineau | 6 pi 3 po, 195 lb (99)

Jordan Martel | AD | Drakkar de Baie-Comeau | 6 pi 1 po, 185 lb (98)

Thomas Éthier | AG | Armada de Blainville-Boisbriand | 6 pi 4 po, 210 lb

Samuel Harvey | G | Huskies de Rouyn-Noranda | 6 pi 1 po, 180 lb (98)

Benjamin Tardif | AG | Phoenix de Sherbrooke | 5 pi 10 po, 185 lb

Samuel Stevens | AG | Steel de Chicago (USHL) | 6 pi 1 po, 175 lb*

Alexis Shank | G | Saguenéens de Chicoutimi | 5 pi 10 po, 164 lb

Justin Bergeron | D | Huskies de Rouyn-Noranda | 6 pi, 178 lb

Olivier Mathieu | AG | Remparts de Québec | 5 pi 9 po, 165 lb

Zachary Bouthillier | G | Saguenéens de Chicoutimi | 6 pi 1 po, 186 lb

Jérémy Groleau | D | Saguenéens de Chicoutimi | 6 pi 3 po, 193 lb

Azzaro Tinling | AD | Capitals de Cowichan Valley (BCHL) | 6 pi 1 po, 195 lb

Édouard St-Laurent | AG | Drakkar de Baie-Comeau | 6 pi, 171 lb

William Poirier | AG | Sea Dogs de Saint John | 6 pi 1 po, 192 lb

Shawn Element | C | Drakkar de Baie-Comeau | 6 pi, 182 lb

*Double citoyenneté (Canada et États-Unis)

(99) : Deuxième année d’admissibilité

(98) : Troisième année d’admissibilité

Top 10 en vue du repêchage de 2019 :

1. Samuel Poulin, AD (Sherbrooke)

2. Raphaël Lavoie, AD (Halifax

3. Jakob Pelletier, C/AG (Moncton)

4. Xavier Parent, C/AG (Halifax)

-. Xavier Simoneau, C (Drummondville)

6. Alex Beaucage, AD (Rouyn-Noranda)

7. Maxence Guénette, D (Val-d'Or)

8. Gabriel Denis, C (Shawinigan)

9. Brooklyn Kalmikov, AD (Cap-Breton)

10. Félix-Antoine Marcotty, AD (Chicoutimi)