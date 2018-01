Le rêve éveillé de Jean-Sébastien Dea

L’attaquant québécois des Penguins Jean-Sébastien Dea peine encore à exprimer les fortes émotions qu’il a vécues, mardi soir.

L’ancien membre des Huskies de Rouyn-Noranda, qui a été rappelé mercredi dernier de Wilkes-Barre dans la Ligue américaine (LAH), a inscrit le premier but de sa carrière devant ses partisans à Pittsburgh. Il s’agit aussi du filet victorieux qui a permis aux siens de défaire les Hurricanes et d'engranger de précieux points dans la course aux séries.

«J’ai encore de la misère à trouver les mots pour expliquer ce qui s’est passé hier, a confié le natif de Laval à l'émission #LavoieDubé. Je suis encore sur mon petit nuage, j’essaie de profiter de chaque moment, je pense que c’est important.»

Comme si sa soirée ne pouvait devenir plus mémorable, l’athlète de 23 ans a reçu la visite dans le vestiaire du propriétaire de l’équipe, le légendaire Mario Lemieux, qui venait lui offrir ses félicitations.

«C’était incroyable, je regarde le vidéo et je me dis "qu’est-ce que je faisais à prendre mon équipement et le mettre en haut". J’aurais juste dû me concentrer et lui parler, mais j’étais tellement sous le coup des émotions.»

Jamais repêché par une équipe de la LNH, Dea a trimé dur dans la LAH lors des quatre dernières saisons pour obtenir sa chance dans la grande ligue, effectuant même un séjour de 14 matchs dans la Premier AA Hockey League (ECHL) en 2014-2015.

