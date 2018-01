Le Real continue à peiner

Rien ne va plus au Real Madrid! L'équipe de Zinédine Zidane a été humiliée et éliminée en quarts de finale de la Coupe du Roi par son modeste voisin Leganés mercredi, recevant une gifle (2-1) à trois semaines du choc européen face au Paris SG.

Au stade Santiago-Bernabeu, une équipe merengue très remaniée s'est retrouvée menée sur un tir limpide de Javi Eraso (32e) puis une tête puissante de Gabriel Pires (55e), malgré l'égalisation entretemps de Karim Benzema (47e).

Et en dépit de ses efforts désespérés en fin de match, le Real, vainqueur 1-0 à l'aller mais éliminé en vertu des buts inscrits à l'extérieur, ne remportera pas cette saison le seul trophée qui manque à Zidane depuis sa nomination en 2016.

Ce surprenant revers contre Leganés, l'un des plus petits budgets de Liga (45 M EUR), soit quinze fois moins que l'ogre Real (675 M EUR), va rapidement entrer au hit-parade des soirées les plus humiliantes de l'histoire du club. Au même titre que l'"Alcorconazo" ("le coup d'Alcorcon") en 2009...

Si le Real pensait avoir rejeté ses doutes derrière lui dimanche en étrillant La Corogne en Liga (7-1), la crise est désormais là et bien là.

Car sans la Coupe du Roi pour sauver les meubles, et avec un retard désespérant de 19 points sur le leader Barcelone en Championnat d'Espagne, les Madrilènes vont jouer leur saison à quitte ou double en huitièmes de Ligue des champions face au PSG (14 février et 6 mars).

Ça chauffe pour Zidane

Malgré les absences de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, ménagés mercredi, difficile d'imaginer comment ce Real-là a pu s'incliner ainsi devant son public.

Sur cette pelouse du stade Bernabeu, autrefois redoutée, les doubles champions d'Europe en titre ont encaissé deux buts à chaque tour de Coupe du Roi cette saison: Fuenlabrada (D3) en seizièmes (2-2), Numancia (D2) en huitièmes et Leganés mercredi...

Cette fois, ça risque de chauffer pour Zidane, qui a récemment prolongé jusqu'en 2020 son contrat mais se retrouve visé par les critiques pour la première fois de son mandat, malgré huit trophées remportés sur onze possibles.

Son choix d'aligner une équipe bis en Coupe alors que le Real n'a plus grand-chose à jouer en Liga risque de faire jaser. Tout comme son refus d'attirer des recrues cet hiver pour renforcer une équipe qui a perdu gros l'été dernier (James, Morata, Pepe).

Il faut aussi reconnaître le mérite de Leganés, ordonné, efficace et qualifié pour la première fois de son histoire en demi-finale de Coupe.

Le Bernabeu siffle

Les plus belles occasions de la première période ? Aucun tir cadré en faveur du Real et quelques banderilles pour le «Lega», avec un Claudio Beauvue très remuant, avec un coup franc expédié sur le poteau (5e).

Bref, le but d'Eraso d'une frappe limpide après une perte de balle de Nacho (32e) relevait d'une certaine logique et permettait à Leganés d'égaliser sur l'ensemble des deux matches, au grand mécontentement du Bernabeu qui a sifflé son équipe à la pause.

Et malgré le sursaut signé Benzema d'un petit ballon piqué plein de finesse (47e), son premier but en deux mois, le Real a baissé la garde sur le deuxième but signé Gabriel (55e), avant de se heurter sans succès au mur adverse...

Pour ne rien arranger, un gros morceau se profile dès samedi en Liga: Valence, qui s'est pour sa part qualifié mercredi en battant aux tirs au but Alavés, finaliste de l'édition 2017 (2-1, 1-2 a.p. et 3 t.a.b. à 2).

Après la qualification mardi de Séville aux dépens de l'Atlético Madrid (2-1, 3-1), il reste un dernier billet à attribuer jeudi entre le FC Barcelone et son voisin l'Espanyol, vainqueur 1-0 à l'aller.