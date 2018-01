Le jour où P.K. Subban aurait pu passer à Vancouver...

N’eût été la décision des Blue Jackets de Columbus de sélectionner Pierre-Luc Dubois au troisième rang du repêchage de 2016, les Canadiens auraient pu montrer un visage bien différent à l’heure actuelle. Et P.K. Subban évoluerait peut-être encore au sein d’une équipe canadienne.

Du moins, c’est ce que laisse entendre le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman dans sa dernière baladodiffusion. L’informateur est revenu sur les transactions qui n’ont jamais abouti il y a deux ans sur le plancher du KeyBank Center.

«Il y avait une possibilité que les Canucks obtiennent P.K. Subban ce soir-là. Le problème, c’est que Pierre-Luc Dubois n’allait pas glisser jusqu’au rang des Canucks. Les Canadiens savaient que les Blue Jackets allaient le choisir.

«Si le Tricolore avait cru que Dubois serait disponible au cinquième échelon, Subban aurait pu être un membre des Canucks.»

D’ailleurs, selon des informations rapportées par Friedman dans une chronique publiée le 24 juin 2016, Marc Bergevin aurait pu acquérir un centre de qualité - et possiblement un deuxième, avec le choix au repêchage obtenu - en concluant un échange avec son homologue de la formation vancouvéroise, Jim Benning.

«Sa meilleure offre [à l'intention de Bergevin] inclurait Bo Horvat, Chris Tanev et le choix au cinquième échelon», avait-il alors indiqué, la veille de la séance de sélections.

Horvat, le neuvième choix au total de la cuvée de 2013, revendique 22 points, dont 10 buts, en 30 matchs cette saison. L’athlète de 22 ans a établi des sommets personnels lors de la précédente campagne – sa troisième dans la LNH – en enregistrant 20 buts et 52 points en 81 matchs, bon pour le premier rang des pointeurs de son équipe.

Quant à Dubois, les rumeurs font depuis un certain temps état d’un grand intérêt de Bergevin à son égard.

L’ancien membre des Screaming Eagles du Cap-Breton et de l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la LHJMQ a amassé jusqu’ici 10 buts et 22 points à ses 48 premiers matchs dans le circuit Bettman. Le natif de Sainte-Agathe-des-Monts semble être dans les bonnes grâces de son entraîneur-chef John Tortorella, qui l’emploie au sein du premier trio au centre d’Artemi Panarin et de Josh Anderson.

Depuis que les Canadiens l'ont envoyé aux Predators en retour de Shea Weber, P.K. Subban a pris part à la finale de la Coupe Stanley la saison dernière et domine présentement le classement de son équipe avec 35 points.