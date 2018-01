Joe Veleno veut être le meilleur parmi les espoirs

L’attaquant des Voltigeurs de Drummondville Joe Veleno ne passe pas par quatre chemins pour expliquer ce qu’il veut accomplir, jeudi soir, à Guelph.

«Je veux être le meilleur joueur sur la glace», lance-t-il sans hésiter, en prévision du match des meilleurs espoirs.

Capitaine d’Équipe Cherry, aucun doute que le joueur de centre sera l’un des points de mire.

«C’était le plan en venant ici. Être le capitaine fait toujours en sorte que les yeux sont placés sur toi. Je ne me concentrerai pas là-dessus, mais je veux prouver plusieurs choses. C’est le genre de match lors duquel tu peux vraiment démontrer ton savoir-faire et tes habiletés. Je vais simplement travailler fort et en profiter, car c’est l’opportunité d’une vie.»

Classé au 13e rang chez les patineurs nord-américains par la Centrale de recrutement, Veleno connaît d’excellents moments avec les Voltigeurs depuis que ces derniers en ont fait l’acquisition lors de la période des Fêtes.

En 10 parties depuis la transaction, le nouveau protégé de Dominique Ducharme revendique deux buts et 15 points.

«Les points sont là et je sens que mon jeu progresse aussi. D’être dirigé par Dominique Ducharme est aussi bon pour moi. Ce furent beaucoup de changements, mais les choses vont bien.»

Belle surprise pour Bernard

Le coéquipier de Veleno à Drummondville, Xavier Bernard a quant à lui reçu un appel inattendu lundi lorsqu’on l’a invité à participer au match des meilleurs espoirs à la suite de la blessure de Jett Woo.

«J’étais vraiment content, fier et honoré d’être invité à participer à un match regroupant les meilleurs joueurs au Canada et certains de l’Europe également», a reconnu l’arrière de 6 pi 2 po et 205 lb.

Il entend maintenant saisir cette chance inespérée de se faire valoir devant les représentants des 31 formations de la LNH.

«J’ai travaillé fort cette saison et je suis récompensé. On a aussi une très bonne saison à Drummondville ce qui m’a aidé. Je veux juste aller sur la glace, faire ce que j’ai à faire et ne pas trop en faire. C’est du bonus, je veux avoir du fun, car c’est la seule chose que je peux faire.»