JO: le Canada présente son équipe de bobsleigh et de skeleton

Le Comité olympique canadien a dévoilé mercredi les noms des six athlètes de skeleton et des 18 athlètes de bobsleigh qui représenteront le pays aux Jeux de Pyeongchang. Il s’agit du plus imposant contingent de l’histoire canadienne dans ces disciplines.

En fait, c’est la première fois que le Canada se qualifie pour le nombre maximal de places pour toutes les épreuves féminines et masculines de bobsleigh et de skeleton.

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Kaillie Humphries, qui tentera de remporter un troisième titre olympique consécutif en bobsleigh.

Chez les hommes, Justin Kripps tentera de poursuivre sur sa lancée, lui qui a remporté le titre au classement général de la Coupe du monde en bob à deux et en bob combiné (à deux et à quatre).

Les équipes féminines et masculines de bobsleigh ont décroché 16 médailles sur le circuit de la Coupe du monde cette saison.

En skeleton, l’équipe canadienne comptera notamment sur les services d’Elisabeth Vathje, qui a grimpé sur le podium à quatre reprises cette année.

«Il s’agit d’une équipe menée par un groupe d’athlètes d'expérience qui ont su livrer la marchandise sous une pression des plus intenses, et ce, sur plusieurs pistes partout dans le monde», a déclaré Chris Le Bihan, directeur des programmes de haut niveau chez Bobsleigh Canada Skeleton, tout en faisant remarquer que 19 des 24 athlètes sélectionnés ont déjà gagné des médailles aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde ou à la Coupe du monde.