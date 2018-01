Jack Eichel se fait plaisir face aux Oilers

Jack Eichel a récolté quatre points, dont un but, dans une victoire sans équivoque des Sabres de Buffalo au compte de 5-0 face aux Oilers, mardi à Edmonton.

Le joueur de centre de 21 ans a notamment inscrit son 20e filet de la saison. Il compte 49 points en 48 parties depuis le début de la campagne. Il en a obtenu 14 au cours d’une séquence active de sept matchs avec au moins un point.

Ses coéquipiers Sam Reinhart (un but, deux aides), Ryan O’Reilly (deux buts), Kyle Okposo (deux aides) et Rasmus Ristolainen (deux aides) ont également noirci plus d’une fois la feuille de pointage. Zemgus Girgensons a été l’autre buteur.

Robin Lehner a repoussé les 33 tirs décochés en sa direction pour signer une 10e victoire et un deuxième blanchissage cette saison.

Cam Talbot a pour sa part cédé quatre fois sur 22 lancers avant de retraiter au vestiaire. En relève, l’ancien du Canadien de Montréal Al Montoya a réalisé 11 arrêts.

Les Oilers avaient précédemment remporté leurs trois dernières rencontres. Les Sabres ont pour leur part enregistré un deuxième gain en 24 heures en Alberta, après avoir vaincu les Flames de Calgary en prolongation, lundi.