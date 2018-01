Glen Perkins se retire... pour brasser de la bière et fumer de la viande!

Le releveur Glen Perkins a annoncé sa retraite mercredi.

«Je ne jouerai plus au baseball. Je vais passer mon temps à brasser de la bière, à fumer de la viande, à travailler le bois et à me détendre avec ma famille», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Let me address the �� in the room. I won’t be playing baseball anymore. I’ll spend my time brewing beer, smoking meat woodworking and hanging with my family. Or, the same things I have been doing just without the baseball part.