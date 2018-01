Déjà 20 buts pour Alexander Radulov et Jamie Benn

Alexander Radulov et Jamie Benn s’entendent comme des larrons en foire sur la première ligne des Stars de Dallas avec le joueur de centre Tyler Seguin.

Les deux ailiers ont compté leur 20e filet, mardi soir, dans une victoire de 6-1 contre les Panthers de la Floride, à domicile, soit au American Airlines Center. Le Russe et le Canadien ont exactement la même fiche de 20 buts et 27 mentions d’aide en 49 parties cette saison.

Pour Radulov, il s’agit seulement de la deuxième fois de sa carrière qu’il atteint le cap des 20 buts, lui qui en avait récolté 18 l’an dernier avec le Canadien de Montréal. Il est en voie de fracasser sa marque personnelle de 26 buts récoltés avec les Predators de Nashville en 2007-2008 et de points, 62, avec le Tricolore en 2016-2017.

Benn a atteint un plateau plus impressionnant avec une huitième saison avec au moins 20 réussites. Il est le troisième à avoir atteint cette marque dans l’histoire de l’organisation, derrière Mike Modano, qui l’a réussi 16 fois et Brian Bellows, qui a franchi ce cap à 10 reprises pour les Stars/North Stars du Minnesota.

Succès récents

Les deux ailiers font d’ailleurs des flammèches dernièrement. L’ancien du Canadien de Montréal a récolté au moins un point à ses huit dernières sorties. Il a obtenu six buts et 15 points pendant cette séquence, tandis que Benn a engrangé quatre filets et 10 points durant le même nombre d’affrontements.

«L’entraîneur [Ken Hitchcock] a mentionné que nous devons conserver notre plan de match, jouer de la bonne façon et essayer d’obtenir des chances de mettre la rondelle dans le filet, et nous avons réussi», a dit Radulov après la victoire des Stars contre les Panthers, selon le site NHL.com. Le Russe a récolté deux buts et une aide durant l’affrontement.

Il y a 25 patineurs qui ont marqué au moins 20 buts depuis le début de la campagne dans la Ligue nationale de hockey, le plus fort nombre après 742 rencontres disputées depuis 2008-2009, lorsque la ligue comptait 28 joueurs avec un minimum de 20 réalisations.