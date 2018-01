Carnet de notes : Miami, jour 1

Publié aujourd'hui à 21h43

Mercredi marquait l’entame officielle de la souffrance physique pour les joueurs de l’Impact de Montréal.

La première portion du camp préparatoire sert principalement à trois choses : calibrer la forme physique des joueurs, départager les hommes des enfants et instaurer les nouveaux principes de jeu et la philosophie.

Vous pouvez voir mon reportage de la journée plus haut, mais voici les autres notes de la journée qui pourraient vous intéresser.

- Kyle Fisher n’a pas fait le voyage. Le défenseur central américain peine à se remettre d’une fracture de stress au tibia et son absence pourrait être longue.

- Samuel Piette est embêté par une petite blessure au pied, il n’a pas été en mesure de prendre part à la course d’endurance (pauvre lui!), ni aux exercices d’après-midi.

- Les matinées risquent d’être rudes cette semaine. Visiblement, il s’agit du moment où Robert Duverne prend le contrôle. Mercredi, sa course d’endurance en a fait souffrir plus d’un... et paraît-il qu’ils n’ont encore rien vu.

- Les séances d’entraînement d’après-midi se déroulent sur les terrains de Barry University. Pendant que l’Impact s’entraînait, les joueurs des Buccaneers de BU regardaient attentivement du terrain adjacent. Les entraînements ne sont pas ouverts au public et plusieurs gardiens de sécurité veillent au grain.

- Les nouveaux entraîneurs de l’Impact amènent de nouvelles méthodes de travail. Les exercices effectués en après-midi étaient différents de ceux auxquels les vétérans étaient habitués. Les exercices pour forcer les joueurs à ne jouer qu’avec une touche de balle étaient les plus intéressants à regarder.

- Le nouvel entraîneur des gardiens, Joël Bats, semble avoir une approche très humaine avec ses cerbères. Lors de la course d’endurance en matinée, perché sur son vélo, il a discuté longuement avec le jeune James Pantemis. En après-midi, les gardiens ont participé au «challenge de la barre horizontale»... et Evan Bush a été le seul à atteindre le poteau du premier coup!

