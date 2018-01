Carey Price réalise le rêve de quatre jeunes

Quatre jeunes provenant des communautés autochtones d’Anahim Lake, de Williams Lake et de Quesnel, en Colombie-Britannique, ont eu la chance de rencontrer le gardien du Canadien de Montréal Carey Price et sa conjointe, Angela, dans le cadre de l’événement «Shooting for the Stars», organisé par le Club des petits déjeuners et la Fondation Air Canada.

Les quatre enfants, accueillis à Montréal du 20 au 24 janvier, ont notamment assisté au match du Canadien contre l’Avalanche du Colorado, mardi au Centre Bell. Ils ont également patiné en compagnie de Price, lui-même originaire d’Anahim Lake, sur la glace du complexe sportif Bell.