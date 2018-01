Boris Becker a perdu cinq trophées du Grand Chelem

Boris Becker, déclaré en faillite par un tribunal londonien, a lancé un appel mercredi pour retrouver la trace de cinq de ses six trophées remportés en Grand Chelem, dont la vente pourrait l'aider à payer ses dettes, selon le cabinet britannique qui gère sa banqueroute.

L'ancien tennisman, plus jeune vainqueur de l'histoire du tournoi de Wimbledon à 17 ans, a commencé à rassembler des trophées et récompenses reçues durant sa carrière, indique le cabinet Smith & Williamson.

«Un certain nombre de trophées de la carrière de M. Becker sont introuvables, et M. Becker ne se rappelle pas où ils sont», précise un communiqué.

Plusieurs institutions de tennis sollicitées, comme le All England Tennis Club, les Fédérations allemande, américaine et australienne de tennis, de même que le Tennis Hall of Fame, ne semble pas être en possession de ces trophées.

«M. Becker et ses gestionnaires de faillite lancent en conséquence un appel conjoint au public, pour trouver des informations susceptibles d'aider à localiser les trophées de M. Becker, dont les trophées de ses victoires à l'Open d'Australie (1991 et 1996) et Wimbledon (1985, 1986, 1989)», poursuit le cabinet, qui demande au public de lui transmettre toute information pertinente.

De ses six trophées du Grand Chelem, celui que l'on surnommait «Boum-Boum» n'aurait donc conservé que celui gagné à l'US Open 1989. Becker, aujourd'hui âgé de 50 ans, a remporté au total 49 titres sur le circuit professionnel.

Selon le site internet de Bild, l'ancien joueur, devenu ensuite coach de l'ex-numéro un mondial Novak Djokovic, voudrait surtout récupérer ses trois récompenses de Wimbledon, qu'il espère pouvoir revendre pour plus d'un million d'euros, afin de rembourser sa dette.