Un match de l’Armada encore reporté

Un duel devant opposer l’Armada de Blainville-Boisbriand aux Olympiques de Gatineau au centre Robert-Guertin, mercredi, a été reporté à une date ultérieure en raison d’un «problème technique» à l’intérieur de l’édifice.

C’est ce qu’a indiqué l’organisation de l’Outaouais, mardi, précisant que d’autres informations seront divulguées le lendemain midi.

D’ailleurs, le match avait été initialement amorcé le 24 septembre dernier et l’Armada avait même pris les devants 1-0. Cependant, il a été interrompu au terme de la première période à cause du brouillard devenu trop intense à l’aréna. La Ligue de hockey junior majeur du Québec avait décidé d’arrêter les hostilités par souci de sécurité pour les joueurs et les spectateurs.

L’affrontement devrait reprendre à une date ultérieure.