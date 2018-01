Ottawa: un pas de plus vers un aréna au centre-ville?

Plus d’un an et demi après avoir remporté un appel d’offres pour la revitalisation des plaines LeBreton à Ottawa, le groupe RendezVous LeBreton, dans lequel est impliqué le propriétaire des Sénateurs Eugene Melnyk, serait sur le point de conclure une entente avec la Commission de la capitale nationale.

Le quotidien Ottawa Citizen a rapporté l’information, mardi. Le projet IllumiNATION, qui inclut la construction d’un nouvel aréna dans cette région du centre-ville appartenant à la Commission, a besoin de cet accord de transfert de terres pour se mettre en marche.

L’entente sera par ailleurs soumise au conseil d’administration de la Commission, qui tiendra une réunion jeudi.

Les Sénateurs tentent de se rapprocher du centre-ville, puisque la localisation du Centre Canadian Tire, actuel domicile du club, est considérée comme un inconvénient et un obstacle au maintien de bonnes assistances.

Jusqu’ici cette saison, quelque 16 236 personnes ont franchi en moyenne les tourniquets lors des matchs à domicile de l'équipe, soit le neuvième pire rendement dans la Ligue nationale de hockey.