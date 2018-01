L'Ordre du hockey au Canada pour Danielle Goyette

La Québécoise Danielle Goyette fait partie des personnalités qui seront honorées de l’Ordre du hockey au Canada en 2018.

Hockey Canada en a fait l’annonce mardi.

Mike Babcock et Ryan Smyth recevront également le même honneur, le 18 juin à London, dans le cadre du tournoi de golf de la Fondation Hockey Canada.

Goyette a connu une carrière bien remplie, y compris huit médailles d’or au Championnat mondial féminin et trois buts gagnants permettant de remporter cette compétition.

Elle a participé à quatre Jeux olympiques, trois fois comme joueuse et une fois comme adjointe à l’entraîneur. Elle a gagné trois médailles d’or et une d’argent et elle a été le porte-drapeau du Canada pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2006, à Turin, en Italie.

En l’honorant, Hockey Canada reconnaît sa contribution à la croissance et au développement du hockey au Canada.

Babock, membre du Club triple or

Actuellement entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Babcock a déjà gagné la Coupe Stanley, en 2008, avec les Red Wings de Detroit.

«Ayant remporté l’or olympique, l’or au Championnat mondial de l’IIHF et la coupe Stanley, il est le seul entraîneur membre du Club triple or de l’IIHF, a souligné Hockey Canada, par voie de communiqué. Son palmarès comprend également l’or au Championnat mondial junior de l’IIHF et le titre de la Coupe du monde de hockey 2016.»

Surnommé Capitaine Canada, Smyth a notamment été le capitaine de l’équipe vêtue de rouge et de blanc à six Championnats mondiaux de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Il a remporté deux médailles d’or et une d’argent à ce tournoi.

Il est aussi médaillé d’or des Jeux olympiques et du Championnat mondial junior, entre autres. Smyth occupe le premier rang de tous les temps pour le nombre de parties jouées par un Canadien au Championnat mondial de l’IIHF.

Depuis sa création en 2012, l’Ordre du hockey au Canada a maintenant rendu hommage à 21 personnes. L’ancien joueur du Canadien de Montréal Jean Béliveau avait d’ailleurs été décoré lors de la première remise en même temps que Wayne Gretzky.