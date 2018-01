LNH: qui lancera les hostilités en premier?

La date limite des transactions approche à grands pas et certaines formations de la LNH commencent déjà à placer leurs pions sur l’échiquier pour se préparer en vue de la date du 26 février prochain.

En effet, les Canadiens de Montréal, les Sabres de Buffalo, les Sénateurs d’Ottawa, les Penguins de Pittsburgh, les Rangers de New York et les Blues de St. Louis prépareraient déjà le terrain, selon le journaliste de Sportsnet, Elliotte Friedman.

De plus, il faudrait également garder à l’œil les Kings de Los Angeles.

Toujours selon le journaliste, les Canadiens ne devraient pas échanger Carey Price, Shea Weber, Victor Mete et Jonathan Drouin. Mais pour le reste, Bergevin semble être plus que prêt à écouter.

Les chances du Tricolore de participer à la grande danse du printemps sont plutôt minces tout comme celles des Sabres et des Sénateurs. Pour ce qui est des Rangers, des Penguins et des Kings, ils tenteront de se renforcer pour accéder aux séries éliminatoires. Finalement, les Blues, de leur côté, connaissent une bonne saison et chercheraient à combler certaines lacunes.

Chez le Tricolore, on semble éviter comme la peste le mot «reconstruction», selon Friedman, notamment en raison d’équipes comme l’Avalanche qui ont rebondi en 2017-2018 après saison 2016-2017 catastrophique.

Le Tricolore pointe en ce moment au 14e rang de l’Association de l’Est.