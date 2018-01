Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 22 janvier 2018.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Colorado 4 – TORONTO 2

– TORONTO 2 Detroit 3 – NEW JERSEY 0

– NEW JERSEY 0 Ottawa 1 – MINNESOTA 3

Tampa Bay 2 – CHICAGO 0

– CHICAGO 0 Buffalo 2 – CALGARY 1 (prolongation)

– CALGARY 1 (prolongation) New York (Islanders) 2 – ARIZONA 3 (prolongation)

10 victoires de suite pour l’Avalanche

Jonathan Bernier a réalisé 29 arrêts contre son ancienne équipe et Blake Comeau a marqué le but vainqueur en milieu de troisième période pour permettre à l’Avalanche de remporter une 10e victoire consécutive.

L’Avalanche est présentement au rang de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Ouest, mais n’est qu’à deux points des Blues et du troisième échelon du classement de la section Centrale.

Bernier a porté sa séquence de victoires à neuf, égalant celle d’Andrei Vasilevskiy comme étant la plus longue de 2017-2018. Le Québécois est devenu le troisième gardien de l’histoire de l’organisation de l’Avalanche/Nordiques à réussir pareil exploit après Patrick Roy (11, 1998-1999) et Stéphane Fiset (9, 1995-1996).

Un 2e jeu blanc pour Mrazek

Petr Mrazek a repoussé les 37 tirs dirigés vers lui pour obtenir un deuxième jeu blanc consécutif.

Il est devenu le premier gardien à réussir deux blanchissages de suite depuis Dominik Hasek en 2007-2008.

Vasilevskiy au sommet

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a réalisé un septième jeu blanc cette saison alors que la formation floridienne a repris le sommet du classement général de la LNH.

Le Russe égale ainsi la marque de Nikolai Khabibulin, établie en 2001-2002. En 2016-2017, Braden Holtby (9) et Tuukka Rask (8) ont été les seuls gardiens à voir plus de sept jeux blancs.

Vasilevskiy blanchit les Blackhawks - TVA Sports

50 points pour Barzal

L’attaquant Matthew Barzal a amassé une aide pour devenir le 14e joueur – et la première recrue – à atteindre le plateau des 50 points cette saison dans la LNH. Barzal a amassé 50 points en 49 parties.

Seules deux recrues ont réussi cet exploit plus rapidement que Barzal dans l’histoire des Islanders : Bryan Trottier (40 parties, 1975-1976) et Mike Bossy (40 parties en 1977-1978).

En bref

Jason Zucker a marqué dans un quatrième match consécutif et le Wild a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à domicile à neuf.

Jack Eichel a trouvé le fond du filet en prolongation pour amasser un 10e point à ses six derniers duels et les Sabres ont vaincu les Flames. Il ne manque qu’un but à l’Américain pour atteindre le plateau des 20 buts pour une troisième saison consécutive.

Nick Cousins (2B, 1A) a lui aussi marqué en prolongation pour aider les Coyotes à remporter une deuxième victoire consécutive.

Matchs de mardi

New Jersey @ Boston (19h00)

Caroline @ Pittsburgh (19h00)

Colorado @ Montréal (19h30)

Philadelphie @ Detroit (19h30)

Ottawa @ St. Louis (20h00)

Tampa Bay @ Nashville (20h00) À TVA SPORTS

Floride @ Dallas (20h30)

Buffalo @ Edmonton (21h00)

Los Angeles @ Vancouver (22h00)

Columbus @ Vegas (22h00)

New York (Rangers) @ Anaheim (22h00)

Winnipeg @ San Jose (22h30)

Les Bruins tenteront de porter à 17 leur séquence de matchs avec au moins un point alors qu’ils accueilleront les Devils. La formation du Massachusetts a amorcé le tout le 16 décembre dernier. Seulement six équipes ont réussi pareil exploit lors des 20 dernières années : Lightning (18, 2003-2004), Detroit (20, 2005-2006), Sharks (20, 2007-2008), Canucks (17, 2010-2011), Blackhawks (24, 2012-2013) et Blue Jackets (18, 2016-2017).