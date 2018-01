Les Blue Jays confirment l’arrivée de Curtis Granderson

Les Blue Jays de Toronto ont annoncé officiellement l’octroi d’un contrat d’un an et de 5 millions $ au voltigeur Curtis Granderson, mardi.

Cette embauche avait d’ailleurs été évoquée par le réseau Sportsnet la semaine dernière.

Le vétéran de 36 ans a évolué avec les Mets de New York et les Dodgers de Los Angeles la saison passée. Il a conservé une faible moyenne au bâton de ,212, mais a totalisé 26 circuits et 64 points produits en 147 rencontres. Granderson a reçu trois invitations pour le match des étoiles durant sa carrière, obtenant par ailleurs un Bâton d’argent.

«Toronto a toujours été l’une de mes villes favorites et j’aime jouer dans son stade [le Rogers Centre]. Je m’attends donc à une excellente campagne et je vais étendre les efforts au Canada de ma fondation venant en aide aux enfants», a écrit le joueur de champ extérieur sur son compte Twitter.