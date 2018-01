Publié aujourd'hui à 08h01

Mis à jouraujourd'hui à 08h11

C’est un véritable plaisir de voir Patrice Bergeron à l’œuvre. Il incarne le joueur parfait.

Défensivement, le Québécois est le joueur le plus responsable de la Ligue nationale. Il vient en aide à ses défenseurs, il se replie continuellement, il gagne ses mises en jeu et il sait contenir les meilleurs éléments offensifs des équipes adverses.

Samedi dernier, j’en ai discuté avec son entraîneur-chef, Bruce Cassidy. «Bergeron est tellement bon pour faire avorter des jeux grâce à son travail avec son bâton», m’a-t-il dit.

Voici un exemple :

Jusqu’ici, le joueur de centre des Bruins a gagné quatre fois le trophée Selke, trophée remis annuellement au meilleur attaquant défensif de la LNH. La prochaine fois qu’il mettra la main sur cet honneur (cette saison peut-être), il devancera Bob Gainey et deviendra le joueur ayant remporté ce trophée le plus souvent.

Imaginez. Ce trophée avait été créé pour Gainey dans les années 70.

Offensivement, le no. 37 des Bruins n’aura jamais les statistiques de Sidney Crosby ou Alexander Ovechkin, mais il sait se démarquer. Cette saison, il est en voie de franchir le plateau des 30 buts pour la quatrième fois de sa carrière et il pourrait amasser 70 points pour la troisième fois.

De plus, il fait sa place dans l’histoire des Bruins de Boston. Il occupe le septième rang pour les buts (278), la septième position pour les points (710) et il est quatrième pour les buts gagnants (56). Âgé de 32 ans, le patineur originaire de l’Ancienne-Lorette va améliorer son rang dans plusieurs catégories au cours des prochaines saisons.

Selon moi, le côté le plus spectaculaire de Patrice Bergeron se voit lorsqu’il se présente seul devant le gardien adverse. Très souvent, il répète la même feinte et celle-ci lui permet souvent de déjouer son vis-à-vis.

La voici sa feinte.

Du succès, il en a connu depuis le début de sa carrière. Bergeron fait partie des 27 joueurs dans l’histoire du hockey (et le seul Québécois) à être membre de la Triple couronne, c’est-à-dire avoir remporté la Coupe Stanley (2011), la médaille d’or olympique (2010-2014) et la médaille d’or au Championnat du monde (2004). En plus, il a aussi gagné la médaille d’or au Championnat du monde junior (2005) et la Coupe du monde en 2016.

Malgré tous ses succès, Bergeron a su demeurer humble, poli, courtois et très respectueux. Quand vient le temps de répondre aux questions des journalistes, il est généreux et il ne donne jamais l’impression d’être ennuyé par les questions.

Il est le joueur rêvé pour tout entraîneur-chef et il est sûrement l’enfant rêvé pour tout parent.

Il n’y a aucun doute dans mon esprit. Au terme de sa carrière, Patrice Bergeron sera intronisé au Temple de la renommée du hockey.