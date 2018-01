Incitatif à travailler encore plus fort

Pendant que l'attaquant des Rempart de Québec Philipp Kurashev pointait au 68e rang et que son nouveau coéquipier Matthew Grouchy était considéré 174e meilleur espoir nord-américain en prévision de la séance de repêchage 2018 de la Ligue nationale de hockey (LNH), Andrew Coxhead était boudé par les experts de la Centrale de recrutement.

Certes, cette liste subira des modifications d’ici son édition finale. Surtout dans les rondes postérieures à la deuxième ou troisième.

Toutefois, force est de croire que Coxhead devra améliorer quelques aspects de son jeu s’il veut convaincre les gens de la LNH d’inscrire son nom à ce buffet de talent qui incluait, lundi, les noms de 222 attaquants et défenseurs. Une liste de 25 gardiens nord-américains y était annexée.

«Être oublié, ce n’est pas la fin du monde. En revanche, je compte bien me servir de cette liste comme source de motivation», a mentionné le joueur de centre droitier de 6 pi 4 po, auteur de huit buts et neuf mentions d’aide en 47 parties.

«Pour convaincre les recruteurs, je devrai améliorer l’aspect offensif de mon jeu et la vitesse de mes déplacements», estime le pivot de 17 ans qui est devenu l’un des joueurs défensifs les plus fiables de l’équipe à forces égales.

À preuve: d’un différentiel de -21 compilé en 56 parties la saison dernière, Coxhead revendique un +9 depuis le début de la campagne 2017-18. Dans cette colonne statistique, seul Mikaël Robidoux (+14) devance le Néo-Écossais parmi les avants de la formation québécoise.

Une petite déception

Également admissible pour une première séance de repêchage, l’ailier Olivier Mathieu a qualifié son absence «d’une déception mineure».

À l'exemple de Coxhead, Mathieu fut réclamé lors de la première ronde de la séance de repêchage 2016 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«Évidemment, quand ton nom est cité, ça procure un petit remontant pour ton moral, mais la saison n’est pas terminée. Puis, se retrouver sur cette liste n’offre pas la garantie d’être repêché quelques mois plus tard. Prenons Derek (Baribeau) en exemple. Il n’a pas été repêché et quelques mois plus tard, il a signé un contrat professionnel avec le Wild du Minnesota.

«Puis, plusieurs joueurs de 20 ans gradués de la LHJMQ obtiennent ensuite l’occasion de percer dans le hockey professionnel. Rien n’est terminé...», a rappelé le Drummondvillois.

Aussi dans la course

Les défenseurs Marc-Olivier Alain et Tomas Dajcar sont les autres athlètes nés en 2000 (ou après le 30 septembre 1999) qui seront admissibles pour la première fois en juin à Dallas.

Alain a été promu récemment dans la LHJMQ pendant que Dajcar a surveillé l’action des gradins pendant trois matchs depuis le Nouvel An.

* * * * * * * * * * * * * * *

Jonathan Marchessault est cité en exemple

Philippe Boucher l’admet. Il ne porte pas beaucoup d’attention aux différentes listes des meilleurs espoirs professionnels.

Qu’elle soit concoctée par la Centrale du recrutement de la LNH ou les sites spécialisés dans le domaine.

En revanche, il demeure convaincu que Philipp Kurashev ne froissera pas ses pantalons sur un siège du American Airlines Center de Dallas, les 22 et 23 juin prochains.

«Philipp a tout le potentiel pour grimper dans ce classement. Les outils sont là! Depuis son retour du Championnat du monde, il a souvent été le meilleur joueur sur la glace. Je ne suis pas inquiet pour son repêchage», a affirmé l’entraîneur-chef et directeur général des Remparts de Québec.

Boucher estime par ailleurs que Andrew Coxhead se développe à un rythme soutenu. «Andrew possède le physique de l’emploi. Avec une maturité physique et de l’entraînement, il améliorera son coup de patin. Pour un jeune de 17 ans, il joue déjà un style très mature.»

Boucher rappelle que la région de Québec possède un historique de joueurs ignorés au repêchage qui ont ensuite fait leur niche dans la LNH.

«Jonathan Marchessault, David Desharnais, Yanni Gourde n’ont jamais été repêchés. Ils ont percé dans la LNH grâce à leur persévérance et leur travail. Avec seulement sept rondes, il y aura de plus en plus de joueurs qui emprunteront cette route.»