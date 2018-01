Impact: Ballou Tabla sur le point d’être transféré

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Ballou Tabla n'enfilera plus le maillot Bleu-Blanc-Noir.

En effet, le jeune joueur est sur le point d’être transféré à une autre formation, a confirmé le directeur technique Adam Braz, mardi.

Ballou ne revient pas avec #IMFC. Il est sur le point d'être transféré! — Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) January 23, 2018

Rémi Garde a tenté de convaincre Ballou de rester il y a quelques semaines, vous rapportait @100_Soccer.



Visiblement, Ballou avait déjà la tête ailleurs. Dommage. — Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) January 23, 2018

«Sans rentrer dans les détails, les discussions sont avancées avec un club par rapport à un transfert, a indiqué Braz en point de presse. Ballou ne sera pas avec nous cette année.»

Questionné à savoir s’il est déçu de la tournure des événements avec Tabla, Braz a répondu : «Pas du tout».

«Je suis fier pour nous en tant qu’équipe d’avoir été capable de former un jeune comme lui à l’Académie et de le transférer en Europe pour qu’il réalise son rêve. Je suis content pour lui. Il le mérite avec ses performances et le travail qu’il a accompli.

«Je suis aussi content pour l’équipe. Ça montre aux jeunes de l’Académie et à ceux qui veulent se joindre à l’Académie qu’il n’y a pas seulement un avenir avec la première équipe, mais aussi en Europe.»

Selon Braz, le dossier sera réglé d’ici «quelques jours».

Voyez le point de presse d’Adam Braz dans la vidéo ci-dessus.

Un voeu exaucé

En retour de Tabla, l’Impact devrait toucher une intéressante somme d’argent, probablement davantage que l’offre reçue en 2017.

Au cours de l’été dernier, le jeune homme avait, rappelons-le, boudé l’Impact après un refus entourant un possible déménagement en Europe. Ayant d'abord raté une séance de physiothérapie, il avait aussi fait l’impasse sur un entraînement.

«Oui, j’ai de l’ambition et je veux aller au plus haut niveau dans ma carrière, mais je suis conscient que j’ai une entente avec mon club actuel que je dois respecter», avait-il finalement mentionné, au moment de présenter ses excuses.

Son désir de poursuivre sa carrière en Europe ne demeurait pas moins présent.

Destination à identifier

Tabla a disputé 21 parties avec l'Impact en 2017, dont 11 à titre de partant. Il avait inscrit deux buts.

Parmi les clubs ayant démontré de l’intérêt pour Ballou Tabla par le passé, Chelsea vient en tête de liste. Les noms de Lille et de Salzbourg ont aussi déjà été mentionnés.

Braz n’a évidemment pas voulu identifier le présent club étant sur le point d’accueillir le Québécois.