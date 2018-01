Drouin heureux d'avoir eu le dessus sur MacKinnon

La rencontre de mardi entre les Canadiens et l’Avalanche avait une saveur particulière pour Jonathan Drouin.

L’attaquant du Tricolore affrontait son vieux complice des rangs juniors, Nathan MacKinnon, qui connaît une très bonne saison au Colorado. Et c’est Drouin, avec une performance d’un but et deux aides, qui est ressorti victorieux du duel amical.

«Ce sont des choses que tu veux accomplir», a mentionné le Québécois, après le match, que le CH a remporté au compte de 4-2.

«C'est une petite compétition, a-t-il ajouté. On a joué ensemble, on a tellement fait de choses ensemble. Tu sais qu'après le match, on va se voir et tu ne veux pas être le gars qui a perdu le match.»

Drouin a aussi été élogieux à l’endroit de son robuste compagnon de trio Nicolas Deslauriers, auteur d’un but dans la victoire.

«Nicolas a fait un long chemin avant de se rendre à la LNH, a-t-il rappelé. Il a un passé. À chaque match, tu sais ce que tu vas recevoir de Nicolas. C'est un gars qui fait de la place, qui frappe, qui a beaucoup d'énergie, mais en même temps, il est capable de mettre la rondelle dans le filet.»